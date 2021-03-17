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В Еврокомиссии заявили, что российский Sputnik V – "вероятно, хорошая вакцина"

17.03.2021, 16:13
В Еврокомиссии заявили, что российский Sputnik V –
Тьерри Бретон (Фото - ЕРА)

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и сферы услуг Тьерри Бретон заявил, что Sputnik V - "вероятно, хорошая вакцина" от COVID-19, и Европейский Союз, вероятно, должен помочь России с ее производством. Об этом сообщает Reuters

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"Sputnik V, конечно, вероятно, хорошая вакцина, потому что россияне – довольно хорошие ученые", – сказал он. 

Он отметил, что власти ЕС, вероятно, должны России помочь с производством вакцины, однако при этом нужно оценивать производственные мощности Европы: Бретон напомнил, что все они уже задействованы для производства препаратов.

  • 9 февраля в ЕС были удивлены, почему РФ предлагает миллионы доз Sputnik V другим государствам, не вакцинировав собственное население.
  • В марте в Европейском агентстве лекарственных средств начали изучать вакцину Sputnik V, поскольку ряд стран ЕС заказали ее, а в Венгрии этим препаратом уже вакцинируют. В то же время председатель правления EMA сравнила использование Спутник V с русской рулеткой, поскольку данных о ее безопасности слишком мало.

Читайте также: В ЕС назвали условие, при котором могут начать переговоры о поставках Sputnik V – Reuters

Станислав Стороженко
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Тьерри Бретон ЕС евросоюз Sputnik V Россия
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