В Еврокомиссии заявили, что российский Sputnik V – "вероятно, хорошая вакцина"

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и сферы услуг Тьерри Бретон заявил, что Sputnik V - "вероятно, хорошая вакцина" от COVID-19, и Европейский Союз, вероятно, должен помочь России с ее производством. Об этом сообщает Reuters.

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"Sputnik V, конечно, вероятно, хорошая вакцина, потому что россияне – довольно хорошие ученые", – сказал он.

Он отметил, что власти ЕС, вероятно, должны России помочь с производством вакцины, однако при этом нужно оценивать производственные мощности Европы: Бретон напомнил, что все они уже задействованы для производства препаратов.

2 февраля 2021 года стало известно, что Sputnik V показал эффективность 91,6% после одной дозы в предотвращении симптоматического течения коронавирусной болезни. Данные об исследованиях были опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

9 февраля в ЕС были удивлены, почему РФ предлагает миллионы доз Sputnik V другим государствам, не вакцинировав собственное население.

В марте в Европейском агентстве лекарственных средств начали изучать вакцину Sputnik V, поскольку ряд стран ЕС заказали ее, а в Венгрии этим препаратом уже вакцинируют. В то же время председатель правления EMA сравнила использование Спутник V с русской рулеткой, поскольку данных о ее безопасности слишком мало.

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Станислав Стороженко

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