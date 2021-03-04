В ЕС назвали условие, при котором могут начать переговоры о поставках Sputnik V – Reuters
Руководство Европейского союза может начать переговоры с российским производителем о покупке вакцины Sputnik V, если того потребуют как минимум четыре страны-члена ЕС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в руководстве союза.
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Сообщается, что Sputnik V уже одобрен или рассматривается к одобрению в трех странах-членах ЕС – Венгрии, Словакии и Чехии.
Несмотря на это, официальный представитель Еврокомиссии по политике в области здравоохранения Стефан Де Кеерсмакер заявил, что в ЕК на данный момент не ведут никаких переговоров о покупке российской вакцины.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что начало проверку Sputnik V – в случае одобрения она может быть принята к использованию во всех 27 странах ЕС.
По словам Эрика Мамера, официального представителя Еврокомиссии, одобрение вакцины из РФ европейским регулятором "не означает, что Комиссия обязана включать ее в свой портфель (закупаемых вакцин – ред.)".
"На данном этапе все еще существует очень твердое мнение (среди руководства стран-членов ЕС – ред.) о том, что мы не собираемся проводить прививки веществами, которые не были одобрены европейским регулятором", – сказал высокопоставленный дипломат из одной из страны-участниц ЕС, пишет Reuters.
- 21 января Венгрия стала первой страной Европейского Союза, которая предварительно одобрила российскую вакцину от коронавируса Sputnik V.
- 2 февраля 2021 года Sputnik V показал эффективность 91,6% после одной дозы в предотвращении симптоматического течения коронавирусной болезни. Данные об исследованиях были опубликованы в медицинском журнале The Lancet.
- 3 марта сообщалось, что Словакия закупила у РФ 2 млн доз вакцины Sputnik V. Это спровоцировало политический кризис и создало риск распада правящей коалиции в Словакии, писал Bloomberg.
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