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В ЕС назвали условие, при котором могут начать переговоры о поставках Sputnik V – Reuters

04.03.2021, 16:31
В ЕС назвали условие, при котором могут начать переговоры о поставках Sputnik V – Reuters - Фото
Препарат Sputnik V, он же Gam-COVID-Vac (фото – Минздрав РФ)2

Руководство Европейского союза может начать переговоры с российским производителем о покупке вакцины Sputnik V, если того потребуют как минимум четыре страны-члена ЕС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в руководстве союза. 

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Сообщается, что Sputnik V уже одобрен или рассматривается к одобрению в трех странах-членах ЕС – Венгрии, Словакии и Чехии.

Несмотря на это, официальный представитель Еврокомиссии по политике в области здравоохранения Стефан Де Кеерсмакер заявил, что в ЕК на данный момент не ведут никаких переговоров о покупке российской вакцины. 

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что начало проверку Sputnik V – в случае одобрения она может быть принята к использованию во всех 27 странах ЕС. 

По словам Эрика Мамера, официального представителя Еврокомиссии, одобрение вакцины из РФ европейским регулятором "не означает, что Комиссия обязана включать ее в свой портфель (закупаемых вакцин – ред.)".

"На данном этапе все еще существует очень твердое мнение (среди руководства стран-членов ЕС – ред.) о том, что мы не собираемся проводить прививки веществами, которые не были одобрены европейским регулятором", – сказал высокопоставленный дипломат из одной из страны-участниц ЕС, пишет Reuters. 

Читайте также: В ЕС удивлены, почему РФ предлагает миллионы доз Sputnik V, не вакцинировав свое население

Станислав Стороженко
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Россия еврокомиссия вакцина эпидемия коронавирус COVID-19 Sputnik V
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