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Какая вакцина от COVID-19 "самая лучшая". Эксперты записали объясняющее видео видео

26.03.2021, 09:57
Скриншот из видеозаписи Vox
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Нельзя сравнивать озвученную разработчиками эффективность вакцин против COVID-19: они проверялись в разных клинических исследованиях (КИ) в разных странах и на разных этапах эпидемии. Об этом говорят эксперты здравоохранения США в ролике Voх.

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По словам Деборы Фуллер с факультета микробиологии Университета Вашингтона, один из главных факторов, почему нельзя сравнивать, – это разное время, место и выборки для финальных фаз КИ.

Например, КИ по вакцине Moderna прошли исключительно в США с августа по начало ноября 2020 года. То есть в период, когда был спад эпидемии между второй и третьей ее волной. Аналогичная ситуация с вакциной Pfizer-BioNTech: КИ прошли примерно в том же интервале и почти преимущественно в США.

А вот J&J проверяли свой препарат с конца сентября 2020-го по конец января 2021-го, то есть когда у участников КИ был куда выше риск заразиться из-за разгара третьей волны эпидемии.

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Более того, испытания J&J провели преимущественно в ЮАР и Бразилии: там, где была не только повышенная частота случаев COVID-19 в популяции, но и возникли ускользающие от иммунитета штаммы коронавируса. Те, которые предположительно более заразны и дают более тяжелое течение болезни.

67% случаев инфекции у участников испытания вакцины J&J в ЮАР были "южнафриканским" штаммом, а не "обычным", который летом-осенью 2020-го был в США, где проверяли Moderna и Pfizer-BioNTech. Несмотря на это, вакцина J&J показала 64% эффективности в предотвращении симптоматического COVID-19.

"То есть, если бы "модерну" и "пфайзер" проверяли там и в тот период, что J&J, мы могли бы увидеть совсем другие результаты испытаний", – считает Фуллер.

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Авторы ролика подчеркивают: реально, а не по озвученным цифрам, сравнить вакцины можно лишь в том случае, если их КИ пройдут по одному дизайну (отбор участников в том числе) в одном регионе и в одно и то же время.

Они добавили, что цель глобальной вакцинации при пандемии SARS-CoV-2 – необязательно свести число случаев болезни к нулю. Главная задача сейчас – уберечь людей от тяжелого течения болезни и смерти. А с этим, утверждает Vox, справляются все перечисленные в ролике вакцины.

Скриншот из видеозаписи

"Самая лучшая вакцина сейчас – та, к которой у вас есть доступ", – основной вывод в видео.

Евгений Пилипенко
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