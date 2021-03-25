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В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoronaVac

25.03.2021, 19:38
В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoronaVac - Фото
Фото: Сегодня

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет, который привез в Украину первую партию вакцины CoronaVac против COVID-19 китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом LIGA.net сообщили в пресс службе Министерства здравоохранения.

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Sinovac Biotech отправила в Украину ​​первую партию – 215 000 доз. Всего Украина законтрактовала 1 млн 913 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Ранее в посольстве Украины в Китае сообщили, что вакцина "прошла все этапы клинических исследований" – ее эффективность и безопасность "официально подтверждены". Между тем, публикации отчета о фазе III препарата в авторитетном международном издании пока нет.

Сейчас CoronaVac применяется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

В Украине вакцину зарегистрировали 10 марта 2021 года. 

Эффективность CoronaVac, согласно клиническим исследованиям, составляет 50,34% для предотвращения очень легких случаев COVID-19 и 78% – от легких до очень тяжелых. Детальнее почитать об этой и других вакцинах можно в спецпроекте LIGA.net.

Coronavac – третья вакцина в Украине, которую разрешили для экстренного использования. Ранее были зарегистрированы вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNtech и Covishield, которая разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом и производится в Индии Serum Institute. Вакциной Covishield уже прививают в Украине.



Вадим Ребрина
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вакцина коронавирус CoronaVac
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