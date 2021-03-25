В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoronaVac
В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет, который привез в Украину первую партию вакцины CoronaVac против COVID-19 китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом LIGA.net сообщили в пресс службе Министерства здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Sinovac Biotech отправила в Украину первую партию – 215 000 доз. Всего Украина законтрактовала 1 млн 913 тысяч доз вакцины CoronaVac.
Ранее в посольстве Украины в Китае сообщили, что вакцина "прошла все этапы клинических исследований" – ее эффективность и безопасность "официально подтверждены". Между тем, публикации отчета о фазе III препарата в авторитетном международном издании пока нет.
Сейчас CoronaVac применяется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.
В Украине вакцину зарегистрировали 10 марта 2021 года.
Эффективность CoronaVac, согласно клиническим исследованиям, составляет 50,34% для предотвращения очень легких случаев COVID-19 и 78% – от легких до очень тяжелых. Детальнее почитать об этой и других вакцинах можно в спецпроекте LIGA.net.
Coronavac – третья вакцина в Украине, которую разрешили для экстренного использования. Ранее были зарегистрированы вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNtech и Covishield, которая разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом и производится в Индии Serum Institute. Вакциной Covishield уже прививают в Украине.
Комментарии