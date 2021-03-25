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Немецкая вакцина-конкурент Pfizer и Moderna на 100% защитила мышей от ЮАР-мутанта "короны"

25.03.2021, 13:45
Немецкая вакцина-конкурент Pfizer и Moderna на 100% защитила мышей от ЮАР-мутанта
Вакцина CVnCoV от CureVac (фото — EPA)

Испытания немецкой мРНК-вакцины CVnCoV показали, что она защищает "очеловеченных" мышей от инфекции SARS-CoV-2, причем не только от оригинального вируса, но и от мутантного южноафриканского. Об этом пишет пресс-служба компании-разработчика CureVac, препринт выложен здесь.

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Ускользающий от иммунитета к оригинальному вирусу вариант B.1.351 впервые обнаружили в ЮАР в конце 2020 года. Сейчас он вызывает наибольшую озабоченность ученых и медиков.

Авторы протестировали эффективность вакцины на так называемых трансгенных мышах. Это грызуны, чьи клетки "модернизированы" человеческим вариантом рецептора АСЕ2: именно за него вирус "якорится" и проникает в клетки.

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Животным давали две дозы вакцины по 8 мкг с интервалом 28 суток. В качестве контрольных групп использовали мышей, иммунизированных "убитым" в формалине SARS-CoV-2, и ничем не привитых животных.

СПРАВКА. CVnCoV – европейская мРКН-вакцина против SARS-CoV-2 от немецкой компании CureVac. Содержит мРНК, которая кодирует S-белок вируса, к которому и вырабатывается иммунитет. Из-за использования немодифицированной и более стабильной формы мРНК (чем у Pfizer-BNT или Moderna) вакцину можно хранить при 5°C. ЕС предзаказал уже свыше 400 млн доз.

Зараженные потенциально смертельной дозой ЮАР-мутанта из группы привитых убитым вирусом перенесли "замедленное течение болезни": у них наблюдалась частичная защита. Грызуны, которых не прививали ничем, почти все умерли.

Уровни антител против B.1.351, которые появились у грызунов после вакцинации CVnCoV, "легко обнаруживались, но были значительно снижены по сравнению с антителами к предковому штамму".

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В CureVac подчеркнули: их вакцина полностью защитила животных от болезни и смерти, вызванных обеими штаммами. Более того, у привитых вирус не обнаружили в мазках из полости рта, легких или головного мозга.

"Несмотря на более низкие уровни нейтрализующих антител по сравнению с предковым штаммом, в наших исследованиях CVnCoV демонстрирует полную защиту от В.1.351", – резюмировали в немецкой компании.

Евгений Пилипенко
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Германия наука исследование вакцина прививка иммунитет мутация CureVac CVnCoV мутант
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