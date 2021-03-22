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Вакцина AstraZeneca на 100% защитила от тяжелого течения COVID-19 – исследование для США

22.03.2021, 10:55
Вакцина AstraZeneca на 100% защитила от тяжелого течения COVID-19 – исследование для США - Фото
Вакцина AstraZeneca (скриншот из видеозаписи CBC News)

Вакцина против коронавируса Oxford-AstraZeneca на 100% защитила от тяжелого течения COVID-19. Такие промежуточные результаты были получены в рамках фазы III клинических исследований, проведенных для регистрации препарата в США, сообщает пресс-служба компании AstraZeneca.

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В исследовании участвовали 32 449 человек из США, Перу и Чили. Примерно 20% участников были в возрастной категории 65+ лет, около 60% – в группе риска (имели сопутствующие заболевания: диабет, тяжелое ожирение или проблемы с сердцем). Соотношение вакцинированной группы (получала две дозы с интервалом в четыре недели) к группе, получившей плацебо, было 2:1. Симптоматический COVID-19 выявлен у 141 участника.

Эффективность вакцины составила 79% для предотвращения симптоматического COVID-19 и 100% для предотвращения тяжелого или критического заболевания и госпитализации, пишут в компании. Эффективность вакцины была одинаковой для людей разных национальностей и возрастов. В то же время у участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.

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Как отмечается, вакцина хорошо переносилась, независимая комиссия не выявила никаких проблем с ее безопасностью. Комиссия также не обнаружила повышенного риска тромбоза среди 21 583 участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины.

AstraZeneca заявила, что продолжит изучать данные и готовить первичный анализ, который в ближайшие недели будет представлен Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины.  

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Марк Сировой
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