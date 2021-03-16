Степанов рассказал о побочных реакциях на вакцину в Украине – они зафиксированы у 0,5%

В Украине сделали более 62 000 прививок от COVID-19, в целом была зафиксирована 361 незначительная побочная реакция на препарат (0,5%), из них два случая требовали присмотра врачей. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

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"В одном случае это было начало анафилактического шока, аллергическая реакция. Еще в одном случае было повышение температуры в течение двух суток, и врачи решили, что надо наблюдать за этим человеком", – отметил Степанов.

Он добавил, что такие реакции могут возникать на любую вакцину, CoviShield – это иммунобиологический препарат, и может вызывать аллергические реакции у склонных к ним людей.

0,5% – это очень мало, сказал Степанов.

По его словам, получасовое наблюдение за пациентом после вакцинации необходимо именно для того, чтобы вовремя выявить развитие аллергии.

"Реакция немедленного типа проявляется в течение 20-30 минут. Далее уже такой реакции не будет. Но такую ​​реакцию очень быстро купируют медицинские работники", – пояснил министр.

Он добавил, что остальные реакции, которые были зафиксированы у привитых от COVID-19 людей, незначительны: повышение температуры, головная боль, покраснение в месте введения вакцины.

16 марта в Украине приняли решение о трехмесячном интервале между дозами CoviShield вместо первоначальных 28 дней.

С 22 марта украинцы от 80 лет и старше смогут сделать антиковидную прививку у семейных врачей, а до 31 марта в Украину из Индии прибудет еще 1,5 млн доз препарата CoviShield (местное торговое название Oxford-AstraZeneca).

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Наталия Медведева

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