У Степанова привились родители, с 22 марта вакцинация начнется через семейных врачей

С 22 марта украинцы от 80 лет и старше смогут сделать антиковидную прививку у семейных врачей, а до 31 марта в Украину из Индии прибудет еще 1,5 млн доз препарата CoviShield (местное торговое название Oxford-AstraZeneca). Об этом в программе Свобода слова Савика Шустера сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Смогут ли украинцы других возрастов привиться у семейного врача (с учетом проблем с ходом вакцинации), министр не уточнил. Он заверил, что вакцинация будет ускорена, когда для введения доз откроют мобильные кабинеты.

Сейчас же, говорит глава МОЗ, в таком темпе вакцинации виноваты якобы власти на местах: "Не министерство же непосредственно вакцинирует".

На фоне желания ряда стран дополнительно уточнить профиль безопасности "оксфордской" вакцины после сообщений о случаях тромбозов после прививки (ни один регулятор пока не говорит, что они произошли от прививки), Степанов заверил, что препарат безопасен. "У меня позавчера в Славянске вакцинировались родители-врачи, и сразу сказали: если вам сын сказал вакцинироваться, то она (вакцина) точно безопасна", – сказал он.

Смотрите видео: Я из LIGA.net. Вакцинировался "индийским шмурдяком" от COVID-19

Сегодня во второй половине дня Евроагентство по лекарственным средствам (EMA) вынесет дополнительное заключение о вакцине Oxford-AstraZeneca. Ситуацию также сегодня рассмотрят и в ВОЗ.

На фоне решений крупных европейских государств перестраховаться и поставить на паузу вакцинацию "астразенекой", в Канаде заверили в ее безопасности и призвали прививаться.

Не приостанавливают процесс также в Румынии, Марокко и ряде других стран. Кроме того, в Таиланде и Австрии решено продолжить вакцинацию, так как, по словам Минздрава последней, "односторонние шаги стран неэффективны и не укрепляют доверие, и для них нужны серьезные факты, которых сейчас нет".

11 марта ЕМА заявило, что нет связи между прививкой и образованием тромбов. О том же сказали и в ВОЗ. В безопасности препарата заверили и создатели вакцины, так как подобных сообщений не было после 17 млн уже введенных доз в Британии и ЕС.

Эффект от вакцинации среди медиков Британии: данные на март 2021 года о защищенности переболевших и привитых.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.