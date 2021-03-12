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"Мы не говорим, что она плохая". В Таиланде решили приостановить вакцинацию AstraZeneca

12.03.2021, 10:07
Вакцина AstraZeneca (Фото: Remko de Waal/ЕРА)

Правительство Таиланда решило временно отложить старт антикоронавирусной вакцинации препаратом AstraZeneca, чтобы иметь возможность изучить побочные эффекты на примере Дании и Австрии, пишет Reuters со ссылкой на заявление Минздрава Таиланда.

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"Мы не говорим, что препарат плохой, но мы приостанавливаем вакцинацию, чтобы узнать, есть ли какие-либо проблемы с вакциной и ждем пока Дания и Австрия проведут исследования возможных побочных эффектов", – заявил пресс-секретарь ведомства Киаттифум Вонгджит.

В Минздраве Таиланда отметили, что такое решение было принято после того, как Дания, Исландия и Норвегия тоже приостановили использование препарата, чтобы проверить вероятность возникновения тромбов после его применения. 

Примечательно, что в Канаде, Австралии, Южной Корее и на Филиппинах заявили, что будут продолжать использовать вакцину AstraZeneca без проведения дополнительных проверок.

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Дарья Мостовая
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вакцина таиланд коронавирус AstraZeneca побочные эффекты
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