"Мы не говорим, что она плохая". В Таиланде решили приостановить вакцинацию AstraZeneca

Правительство Таиланда решило временно отложить старт антикоронавирусной вакцинации препаратом AstraZeneca, чтобы иметь возможность изучить побочные эффекты на примере Дании и Австрии, пишет Reuters со ссылкой на заявление Минздрава Таиланда.

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"Мы не говорим, что препарат плохой, но мы приостанавливаем вакцинацию, чтобы узнать, есть ли какие-либо проблемы с вакциной и ждем пока Дания и Австрия проведут исследования возможных побочных эффектов", – заявил пресс-секретарь ведомства Киаттифум Вонгджит.

В Минздраве Таиланда отметили, что такое решение было принято после того, как Дания, Исландия и Норвегия тоже приостановили использование препарата, чтобы проверить вероятность возникновения тромбов после его применения.

Примечательно, что в Канаде, Австралии, Южной Корее и на Филиппинах заявили, что будут продолжать использовать вакцину AstraZeneca без проведения дополнительных проверок.

9 февраля 2021 года глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине вакцину AstraZeneca получат люди всех возрастов.

4 марта Германия одобрила применение AstraZeneca для пожилых людей.

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Дарья Мостовая

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