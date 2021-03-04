Германия одобрит вакцину AstraZeneca для пожилых – Меркель
04.03.2021, 10:19
Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon/ЕРА)
Германия одобрит использование вакцины Oxford-AstraZeneca для пожилых людей. Об этом вчера, 3 марта, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает BBC.
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Ранее Германия одобряла применение этой вакцины только для тех, кто моложе 65 лет из-за недостатка данных о ее эффективности.
По словам Меркель, недавние исследования дали достаточно информации для того, чтобы рекомендовать британско-шведскую вакцину для всех возрастов, она показала высокую эффективность среди пожилых людей.
В Бельгии также намерены одобрить вакцину Oxford-AstraZeneca для пожилых, после того, как это было сделано во Франции.
- 25 января в Германии опровергли информацию о низкой эффективности вакцины AstraZeneca у пожилых.
- К началу февраля вакцина AstraZeneca не была рекомендована для пожилых людей в Германии, Австрии, Швеции, Польше, Бельгии и Италии.
- 9 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине вакцину AstraZeneca будут давать людям всех возрастов.
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