Германия одобрит вакцину AstraZeneca для пожилых – Меркель

Германия одобрит использование вакцины Oxford-AstraZeneca для пожилых людей. Об этом вчера, 3 марта, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее Германия одобряла применение этой вакцины только для тех, кто моложе 65 лет из-за недостатка данных о ее эффективности.

По словам Меркель, недавние исследования дали достаточно информации для того, чтобы рекомендовать британско-шведскую вакцину для всех возрастов, она показала высокую эффективность среди пожилых людей.

В Бельгии также намерены одобрить вакцину Oxford-AstraZeneca для пожилых, после того, как это было сделано во Франции.

25 января в Германии опровергли информацию о низкой эффективности вакцины AstraZeneca у пожилых.

К началу февраля вакцина AstraZeneca не была рекомендована для пожилых людей в Германии, Австрии, Швеции, Польше, Бельгии и Италии.

9 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине вакцину AstraZeneca будут давать людям всех возрастов.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.