85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама привился вакциной против коронавируса Covishield, разработанную AstraZeneca / Oxford и производимую в Индии, сообщает Associated Press. Такую же вакцину используют в Украине.

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Далай-лама вакцинировался в больнице в городке Дхармсала на севере Индии, пишет AP. После прививки он призвал следовать его примеру и вакцинироваться.

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Как отмечается, вместе с Далай-лама вакцину Covishield получили еще десять человек, проживающих в его резиденции.

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Марк Сировой

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