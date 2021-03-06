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Далай-лама привился вакциной Covishield: такую же используют в Украине – видео видео

06.03.2021, 12:30
Далай-лама, вакцинация (фото - ЕРА)
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85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама привился вакциной против коронавируса Covishield, разработанную AstraZeneca / Oxford и производимую в Индии, сообщает Associated Press. Такую же вакцину используют в Украине.

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Далай-лама вакцинировался в больнице в городке Дхармсала на севере Индии, пишет AP. После прививки он призвал следовать его примеру и вакцинироваться.

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Как отмечается, вместе с Далай-лама вакцину Covishield получили еще десять человек, проживающих в его резиденции.

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Марк Сировой
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вакцина коронавирус COVID-19 AstraZeneca COVISHIELD далай лама
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