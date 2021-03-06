85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама привился вакциной против коронавируса Covishield, разработанную AstraZeneca / Oxford и производимую в Индии, сообщает Associated Press. Такую же вакцину используют в Украине.
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Далай-лама вакцинировался в больнице в городке Дхармсала на севере Индии, пишет AP. После прививки он призвал следовать его примеру и вакцинироваться.
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Как отмечается, вместе с Далай-лама вакцину Covishield получили еще десять человек, проживающих в его резиденции.
- В Украине также с 24 февраля началась вакцинация препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca / Oxford. На утро 5 марта в стране прививку получили более 12 000 человек, побочные эффекты были у 1% привитых.
- Вакциной Covishield привились глава Минздава Максим Степанов, президент Владимир Зеленский и главсанврач Виктор Ляшко.
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