"Отличная вакцина". В ВОЗ рекомендуют продолжать использовать препарат AstraZeneca

Нет причин не использовать вакцину AstraZeneca, заявила на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сегодня, 12 марта.

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Харрис назвала препарат AstraZeneca отличной вакциной и заявила, что связь между вакцинированием и отдельными случаями проблем со здоровьем не установлена. Приостановку вакцинирования препаратом в ряде стран она назвала мерой предосторожности.

"Очень важно понимать, что да, мы должны продолжать использовать вакцину AstraZeneca", – заявила Харрис.

25 января 2021 года в Германии опровергли информацию о низкой эффективности вакцины AstraZeneca у пожилых. Позже Германия одобрила ее использование для людей старше 65 лет.

Пресс-служба ВОЗ опубликовала данные, что на 268 млн вакцинированных против коронавируса не выявлено ни одного смертельного случая.

Денис Юдин

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