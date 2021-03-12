"Отличная вакцина". В ВОЗ рекомендуют продолжать использовать препарат AstraZeneca
12.03.2021, 16:09
Вакцина AstraZeneca (Фото: EPA-EFE/JOE GIDDENS)
Нет причин не использовать вакцину AstraZeneca, заявила на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сегодня, 12 марта.
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Харрис назвала препарат AstraZeneca отличной вакциной и заявила, что связь между вакцинированием и отдельными случаями проблем со здоровьем не установлена. Приостановку вакцинирования препаратом в ряде стран она назвала мерой предосторожности.
"Очень важно понимать, что да, мы должны продолжать использовать вакцину AstraZeneca", – заявила Харрис.
- 25 января 2021 года в Германии опровергли информацию о низкой эффективности вакцины AstraZeneca у пожилых. Позже Германия одобрила ее использование для людей старше 65 лет.
- Пресс-служба ВОЗ опубликовала данные, что на 268 млн вакцинированных против коронавируса не выявлено ни одного смертельного случая.
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