Болгария приостанавила вакцинацию AstraZeneca вслед за 8 странами ЕС

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Правительство Болгарии ожидает от Европейской комиссии по лекарственным средствам официального письма с подтверждением безопасности вакцины от AstraZeneca. До тех пор пока власти страны не получат этот документ, процесс вакцинации в Болгарии этим препаратом будет остановлен. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, передает news.bg.

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Он отметил, что контракты с производителями вакцин заключаются Еврокомиссией и одобряются Европейским агентством по лекарственным средствам.

Сообщается, что власти страны продолжат процесс вакцинации в стране прививками от Moderna и Pfizer.

Также сегодня власти Румынии на неделю приостановили вакцинацию населения одной партией вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пишет Радио Свобода. До этого Дания, Норвегия, Австрия, Исландия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия также временно остановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca, пишет Reuters.

Причина – сообщения о случаях смерти в Австрии и Дании: у некоторых вакцинированных там образовывались тромбы, в последствии они умирали.

В Европейской комиссии по лекарственным средствам заявили, что нет никаких указаний на то, что вакцинация AstraZeneca спровоцировала эти случаи. Несмотря на это, еврорегулятор заявил, что расследование по вышеуказанным инцидентам проводится.

"Число тромбоэмболических событий у вакцинированных людей не превышает их числа в общей популяции. По состоянию на 10 марта 2021 года в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболических событий среди почти 5 миллионов человек, вакцинированных вакциной от COVID-19 AstraZeneca", – отмечает регулятор.

ДОПОЛНЕНО В 13:45: Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис назвала вакцину от AstraZeneca отличной, заявив что причинно-следственная связь между вакцинацией и вышеуказанными инцидентами не установлена, передает Reuters.

25 января в Германии опровергли информацию о низкой эффективности вакцины AstraZeneca у пожилых. Позже Германия одобрила ее использование для людей старше 65 лет.

Сегодня стало известно, что правительство Таиланда решило временно отложить старт антикоронавирусной вакцинации препаратом AstraZeneca, чтобы иметь возможность изучить побочные эффекты на примере Дании и Австрии.

Станислав Стороженко

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