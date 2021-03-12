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Смертельных случаев из-за вакцинации против COVID-19 не выявлено – ВОЗ

12.03.2021, 14:41
Смертельных случаев из-за вакцинации против COVID-19 не выявлено – ВОЗ - Фото
Вакцина AstraZeneca (Ілюстрація: depositphotos.com)

На данный момент не выявлено ни одного случая смерти от вакцины против COVID-19, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

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По данным ВОЗ, на 9 марта в мире было введено 268 млн доз вакцин против коронавируса, ни одного связанного с вакцинацией летального случая не зафиксировано.

ВОЗ заявляет, что осведомлена о приостановке использования определенной партии вакцины AstraZeneca, распространяемой в ЕС, из-за сообщений о редких нарушениях свертываемости крови у лиц, получивших эту вакцину.

ВОЗ отметила позицию Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), что преимущества вакцинации превышают ее риски, и вакцину можно продолжать вводить до получения результатов расследования выявленных тромбоэмболических случаев.

В EMA заявили, что указаний на связь вакцины AstraZeneca с выявленными случаями нет, но расследование проводится. "Число тромбоэмболических событий у вакцинированных людей не превышает их числа в общей популяции", – подчеркнули в EMA.

В Агентстве по надзору за лекарственными средствами Франции заявили, что в стране выявлен один случай тромбоза после вакцинации, и никаких оснований полагать, что он связан именно с вакциной, нет. Агентство разделяет позицию EMA, что вакцинацию препаратом от AstraZeneca нужно продолжать.

Денис Юдин
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вакцинация вакцина ВОЗ коронавирус COVID-19 Oxford-AstraZeneca
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