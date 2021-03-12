Смертельных случаев из-за вакцинации против COVID-19 не выявлено – ВОЗ

На данный момент не выявлено ни одного случая смерти от вакцины против COVID-19, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ВОЗ, на 9 марта в мире было введено 268 млн доз вакцин против коронавируса, ни одного связанного с вакцинацией летального случая не зафиксировано.

ВОЗ заявляет, что осведомлена о приостановке использования определенной партии вакцины AstraZeneca, распространяемой в ЕС, из-за сообщений о редких нарушениях свертываемости крови у лиц, получивших эту вакцину.

ВОЗ отметила позицию Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), что преимущества вакцинации превышают ее риски, и вакцину можно продолжать вводить до получения результатов расследования выявленных тромбоэмболических случаев.

В EMA заявили, что указаний на связь вакцины AstraZeneca с выявленными случаями нет, но расследование проводится. "Число тромбоэмболических событий у вакцинированных людей не превышает их числа в общей популяции", – подчеркнули в EMA.

В Агентстве по надзору за лекарственными средствами Франции заявили, что в стране выявлен один случай тромбоза после вакцинации, и никаких оснований полагать, что он связан именно с вакциной, нет. Агентство разделяет позицию EMA, что вакцинацию препаратом от AstraZeneca нужно продолжать.

25 января в Германии опровергли информацию о низкой эффективности вакцины AstraZeneca у пожилых. Позже Германия одобрила ее использование для людей старше 65 лет.

Сегодня, 12 марта, стало известно, что правительство Таиланда решило временно отложить старт вакцинации препаратом AstraZeneca, чтобы иметь возможность изучить побочные эффекты на примере Дании и Австрии.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.