Таиланд возобновляет вакцинацию препаратом Oxford-AstraZeneca: к тромбам прививка не ведет
15.03.2021, 12:13
Вакцина AstraZeneca (скриншот из видеозаписи CBC News)
Таиланд возобновляет вакцинацию от коронавируса препаратом Oxford-AstraZeneca; первыми во вторник привьются премьер-министр страны Прают Чан-оча и министры его кабинета. Об этом сообщает Sky.
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Правительственная медицинская комиссия изучила сообщения из Европы и документацию, и решила, что вакцина AstraZeneca не приводит к образованию тромбов, поэтому ее применение будет возобновлено.
Министр здравоохранения Таиланда Анатин Чарнвиракул отметил, что многие страны, включая Великобританию, подтвердили отсутствие связи между вакциной и образованием тромбов, и продолжают ее применение.
- В Европе ряд стран приостановил вакцинацию препаратом от AstraZeneka до окончания проверки сообщений о случаях образования тромбов.
- 12 марта, стало известно, что правительство Таиланда решило временно отложить старт вакцинации препаратом AstraZeneca, чтобы иметь возможность изучить побочные эффекты на примере Дании и Австрии.
- Пресс-служба ВОЗ опубликовала данные, что на 268 млн вакцинированных против коронавируса не выявлено ни одного смертельного случая.
- Препарат AstraZeneka в ВОЗ назвали отличной вакциной и заявили, что поводов не использовать ее нет.
- В компании AstraZeneka также заявили, что повышенного риска от вакцинации не обнаружено ни в Великобритании, ни в ЕС.
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