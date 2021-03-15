Таиланд возобновляет вакцинацию препаратом Oxford-AstraZeneca: к тромбам прививка не ведет

Таиланд возобновляет вакцинацию от коронавируса препаратом Oxford-AstraZeneca; первыми во вторник привьются премьер-министр страны Прают Чан-оча и министры его кабинета. Об этом сообщает Sky.

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Правительственная медицинская комиссия изучила сообщения из Европы и документацию, и решила, что вакцина AstraZeneca не приводит к образованию тромбов, поэтому ее применение будет возобновлено.

Министр здравоохранения Таиланда Анатин Чарнвиракул отметил, что многие страны, включая Великобританию, подтвердили отсутствие связи между вакциной и образованием тромбов, и продолжают ее применение.

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Денис Юдин

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