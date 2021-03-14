"Нет проблем ни в Европе, ни в мире". AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины

Количество случаев венозных тромбозов, а также тромбоэмболии легочных артерий у тех, кто привит вакциной от Oxford/AstraZeneca в ЕС и Великобритании, "намного ниже, чем можно было бы ожидать" среди более 17 миллионов вакцинированных людей. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

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В AstraZeneca заявили, что тщательный обзор всех имеющихся данных по безопасности вакцинированных вакциной от Oxford/AstraZeneca в ЕС и Британии не выявил никаких доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза вен.

Производитель также отметил, что при клинических испытаниях количество тромботических реакций было ниже в вакцинированной группе.

"Что касается качества, то также нет подтвержденных проблем, связанных с какой-либо из партий нашей вакцины, используемой в Европе или остальном мире. Дополнительное тестирование проводилось и проводится нами, а также независимыми европейскими органами здравоохранения – ни один из этих повторных тестов не выявил причин для беспокойства", – говорится в заявлении компании.

На данный момент в ЕС и Великобритании было зарегистрировано 15 случаев тромбоза вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии среди тех, кто получил "оксфордскую" вакцину, отмечают в AstraZeneca.

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Станислав Стороженко

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