UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Более половины украинцев не хотят вакцинироваться против коронавируса – пять причин: опрос

16.03.2021, 16:47
Более половины украинцев не хотят вакцинироваться против коронавируса – пять причин: опрос - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба КГГА)

Более половины украинцев не собираются делать прививки против коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в марте Центром Разумкова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Намерения украинцев относительно вакцинации против COVID-19:

не собираются делать прививки от коронавируса – 51,5%;

собираются сделать прививку в ближайшем будущем (или уже сделали) – 12%;

намерены это сделать, но позже – 16%;

намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу) – 10%;

еще не определились – 10%.

Как отмечают социологи, чем старше респонденты, тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (43,5% – 18 до 29 лет, 57% – 60 и более лет).

По информации Центра Разумкова, не собирающиеся вакцинироваться называют пять причин своего решения:

- по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны и безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 45% из них);

- 27% "отказников" считают, что риски от вакцинации превышают риски от самой болезни;

- 10% не намерены вакцинироваться потому, что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Обоснование отказа от прививки недостаточной эффективностью или безопасностью вакцин, применяемых в Украине, наиболее распространено среди представителей младшей возрастной группы (18-29 лет – 54%).

По данным опроса, среди тех, кто не отказывается от вакцинации:

готовы привиться только при условии, что вакцинация будет бесплатной – 52%;

готовы платить за нее – 22,5%;

5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди (21% не определились).

Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (42% – от 18 до 29 лет, 64% ​​– 60 и более лет).

Исследование проводилось с 5 по 9 марта методом личного интервью. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всей Украине, за временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,3%.

  • В январе, по данным группы Рейтинг, если вакцина будет доступна в аптеках/клиниках за деньги, были готовы вакцинироваться 39% опрошенных, не готовы – 56%. Если же вакцина будет бесплатной, выражали готовность привиться от болезни чуть больше – 43% (не готовы 52%).
  • 16 марта в Украине приняли решение о трехмесячном интервале между дозами CoviShield вместо первоначальных 28 дней.
  • С 22 марта украинцы от 80 лет и старше смогут сделать антиковидную прививку у семейных врачей, а до 31 марта в Украину из Индии прибудет еще 1,5 млн доз препарата CoviShield (местное торговое название Oxford-AstraZeneca).

Читайте также: Украинское духовенство и врачей вакцинировали от COVID-19 в прямом эфире – видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация опрос центр Разумкова коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 