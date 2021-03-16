Более половины украинцев не хотят вакцинироваться против коронавируса – пять причин: опрос

Более половины украинцев не собираются делать прививки против коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в марте Центром Разумкова.

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Намерения украинцев относительно вакцинации против COVID-19:

не собираются делать прививки от коронавируса – 51,5%;

собираются сделать прививку в ближайшем будущем (или уже сделали) – 12%;

намерены это сделать, но позже – 16%;

намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу) – 10%;

еще не определились – 10%.

Как отмечают социологи, чем старше респонденты, тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (43,5% – 18 до 29 лет, 57% – 60 и более лет).

По информации Центра Разумкова, не собирающиеся вакцинироваться называют пять причин своего решения:

- по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны и безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 45% из них);

- 27% "отказников" считают, что риски от вакцинации превышают риски от самой болезни;

- 10% не намерены вакцинироваться потому, что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Обоснование отказа от прививки недостаточной эффективностью или безопасностью вакцин, применяемых в Украине, наиболее распространено среди представителей младшей возрастной группы (18-29 лет – 54%).

По данным опроса, среди тех, кто не отказывается от вакцинации:

готовы привиться только при условии, что вакцинация будет бесплатной – 52%;

готовы платить за нее – 22,5%;

5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди (21% не определились).

Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (42% – от 18 до 29 лет, 64% ​​– 60 и более лет).

Исследование проводилось с 5 по 9 марта методом личного интервью. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всей Украине, за временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,3%.

В январе, по данным группы Рейтинг, если вакцина будет доступна в аптеках/клиниках за деньги, были готовы вакцинироваться 39% опрошенных, не готовы – 56%. Если же вакцина будет бесплатной, выражали готовность привиться от болезни чуть больше – 43% (не готовы 52%).

16 марта в Украине приняли решение о трехмесячном интервале между дозами CoviShield вместо первоначальных 28 дней.

С 22 марта украинцы от 80 лет и старше смогут сделать антиковидную прививку у семейных врачей, а до 31 марта в Украину из Индии прибудет еще 1,5 млн доз препарата CoviShield (местное торговое название Oxford-AstraZeneca).

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Наталия Медведева

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