Сегодня в 13:00 дня Минздрав в прямом эфире покажет вакцинацию антиковидным препаратом CoviShield (индийское торговое название Oxford-AstraZeneca) некоторых религиозных лидеров страны, которые поддержали кампанию и получат первую дозу.
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Запланировано появление в кадре:
— Святослава (Шевчука), главы Украинской греко-католической церкви;
— Лаврентия (Живчика), архимандрита Михайловского Златоверхого монастыря (ПЦУ);
— Леонида Бараца, представителя Федерации еврейских общин в Киеве;
— Бориса Стругацкого, представителя Иудейской общины движения Хабад Любавич в Украине.
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Кроме того, в прямом эфире первую дозу вакцины получит Андрей Юраш, руководитель отдела по вопросам религий секретариата Кабмина, и пять врачей.
Сегодня стало известно, что в Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield.
- Вчера у главы Минздрава Степанова привились родители, а с 22 марта вакцинация начнется через семейных врачей.
- Сейчас у препарата Oxford-AstraZeneca проблемы: ряд стран желает дополнительно уточнить профиль ее безопасности после сообщений о случаях тромбозов после прививки (ни один регулятор пока не говорит, что они произошли от прививки).
- Сегодня Евроагентство по лекарственным средствам (EMA) вынесет дополнительное заключение о вакцине. Ситуацию также сегодня рассмотрят и в ВОЗ.
- Эффект от вакцинации среди медиков Британии: данные на март 2021 года о защищенности переболевших и привитых.
- Одна доза "астры" при замере в пятую неделю после укола на 94% снизила частоту госпитализаций у тех, кому 80 лет и больше, и кто все-таки заразился коронавирусом.
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