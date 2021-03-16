Сегодня в 13:00 дня Минздрав в прямом эфире покажет вакцинацию антиковидным препаратом CoviShield (индийское торговое название Oxford-AstraZeneca) некоторых религиозных лидеров страны, которые поддержали кампанию и получат первую дозу.

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Запланировано появление в кадре:

— Святослава (Шевчука), главы Украинской греко-католической церкви;

— Лаврентия (Живчика), архимандрита Михайловского Златоверхого монастыря (ПЦУ);

— Леонида Бараца, представителя Федерации еврейских общин в Киеве;

— Бориса Стругацкого, представителя Иудейской общины движения Хабад Любавич в Украине.

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Кроме того, в прямом эфире первую дозу вакцины получит Андрей Юраш, руководитель отдела по вопросам религий секретариата Кабмина, и пять врачей.

Сегодня стало известно, что в Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield.

СПРАВКА. Британское исследование . Британское исследование показало , что эффективность защиты привитого от легких/средних симптомов ковида после одной дозы Oxford-AstraZeneca (с 22 по 90 день после укола) – около 76%. У тех, кто получил второй укол через 12 недель, эффективность была 81,3%. Если вторую дозу давали менее чем через 6 недель, – всего 55,1%. Госпитализаций с COVID-19 в привитой группе не было после первого трехнедельного периода.

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Евгений Пилипенко

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