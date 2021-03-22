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Коронавирус. В Украине начали вакцинировать в стационарных кабинетах: кто получит прививки

22.03.2021, 09:20
Коронавирус. В Украине начали вакцинировать в стационарных кабинетах: кто получит прививки - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

Сегодня, 22 марта, в Украине в рамках второго этапа вакцинации против коронавируса начинают делать прививки в стационарных кабинетах, параллельно продолжат работу мобильные бригады. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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Степанов сообщил, что сейчас будет задействовано 565 пунктов вакцинации. Всего в рамках второго этапа планируется развернуть более 2500 пунктов вакцинации.  

По его словам, на втором этапе вакцинируют медиков, которые работают не только в COVID-отделениях, а на этой неделе начнут прививать и семейных врачей. С прибытием новых партий вакцин, к ним присоединятся работники социальной сферы, сферы общественного здоровья и люди старше 85 лет.  

Он добавил, что примерно с 29-30 марта планируется начать вакцинацию людей старше 80 лет, которые предварительно записались в список ожидания вакцины через приложение Дія, контакт-центр Минздрава или семейных врачей.

Степанов отметил, что на сегодняшнее утро в Украине вакцинировали более 111 000 человек. Он также добавил, что второй этап вакцинации разворачивается параллельно с первым, на котором прививают медиков, задействованных в борьбе с COVID-19, и военнослужащих из зоны операции объединенных сил на Донбассе.

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Марк Сировой
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Украина вакцина кабинеты максим степанов коронавирус COVID-19 второй этап
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