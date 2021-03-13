"Начнем набирать темпы". Ляшко сравнил скорость вакцинации в Украине и Франции

Вакцинация против коронавируса в Украине начнет набирать темпы. Об этом заявил в интервью НВ главсанврач Виктор Ляшко и провел параллели с кампанией иммунизации от COVID-19 во Франции.

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Ляшко считает, что о темпах вакцинации стоит говорить хотя бы через два месяца после ее начала.

"Вы все сейчас сравниваете нашу ситуацию с другими странами, где кампания продолжается более двух месяцев. Я вам могу серьезно сказать: если вы посмотрите сейчас на Францию, то Украина имеет с ней показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала прививочной кампании", – сказал Ляшко.

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При этом главсанврач признал, что сейчас вакцинация в Украине немного отстает от графиков.

"Здесь опять же вмешались праздничные дни с 8 марта, ведь накануне разъехались многие врачи, которые после 8 марта были задействованы. Ничего страшного, мы это наверстаем", – объяснил он.

Кроме того, он отметил, что сначала вакцинировали медиков, работающих в больницах для пациентов с COVID-19, что сложнее с организационной точки зрения. Сейчас же прививать начали и работников других медучреждений, поэтому "способности мобильных бригад возрастут в разы – и вакцинация начнет набирать темпы, главное – чтобы были регулярные поставки вакцины".

Ляшко также подчеркнул, что вакцинация будет ускоряться каскадным путем, а в приоритете – провести кампанию иммунизации "без срывов и программных ошибок" (например, без нарушений холодовой цепочки).

Франция начала кампанию вакцинации против коронавируса 27 декабря. По данным портала Statista, на 13 марта по крайней мере одну дозу прививки получили 3,8 млн жителей страны.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. На 13 марта прививку получили более 47 000 человек.

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Марк Сировой

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