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"Начнем набирать темпы". Ляшко сравнил скорость вакцинации в Украине и Франции

13.03.2021, 14:23
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)

Вакцинация против коронавируса в Украине начнет набирать темпы. Об этом заявил в интервью НВ главсанврач Виктор Ляшко и провел параллели с кампанией иммунизации от COVID-19 во Франции.

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Ляшко считает, что о темпах вакцинации стоит говорить хотя бы через два месяца после ее начала.

"Вы все сейчас сравниваете нашу ситуацию с другими странами, где кампания продолжается более двух месяцев. Я вам могу серьезно сказать: если вы посмотрите сейчас на Францию, то Украина имеет с ней показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала прививочной кампании", – сказал Ляшко.

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При этом главсанврач признал, что сейчас вакцинация в Украине немного отстает от графиков.

"Здесь опять же вмешались праздничные дни с 8 марта, ведь накануне разъехались многие врачи, которые после 8 марта были задействованы. Ничего страшного, мы это наверстаем", – объяснил он.

Кроме того, он отметил, что сначала вакцинировали медиков, работающих в больницах для пациентов с COVID-19, что сложнее с организационной точки зрения. Сейчас же прививать начали и работников других медучреждений, поэтому "способности мобильных бригад возрастут в разы – и вакцинация начнет набирать темпы, главное – чтобы были регулярные поставки вакцины".

Ляшко также подчеркнул, что вакцинация будет ускоряться каскадным путем, а в приоритете – провести кампанию иммунизации "без срывов и программных ошибок" (например, без нарушений холодовой цепочки).

  • Франция начала кампанию вакцинации против коронавируса 27 декабря. По данным портала Statista, на 13 марта по крайней мере одну дозу прививки получили 3,8 млн жителей страны.
  • В Украине вакцинация началась 24 февраля. На 13 марта прививку получили более 47 000 человек.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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