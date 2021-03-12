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Ляшко: Говорю вам официально — в этом году провакцинируем от COVID-19 всех желающих

12.03.2021, 18:41
Ляшко: Говорю вам официально — в этом году провакцинируем от COVID-19 всех желающих - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в 2021 году все желающие в Украине будут провакцинированы от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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"Я просчитал и говорю вам официально: в 2021 году мы провакцинируем всех, у кого будет желание, двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов и глобальных катаклизмов в поставках вакцин", – сказал Ляшко.

По его словам, в месяц можно делать пять миллионов прививок.

"Вы говорите о темпах наращивания, а я отвечаю за отсутствие программных ошибок. Я в этой стране видел сорванные кампании иммунопрофилактики: в 2008, 2015 и 2018 годах. Кампания по COVID-19 запустилась, кампания будет доведена до логического завершения. Это я гарантирую как главный санитарный врач", – сказал Ляшко.

По данным социологов на конец января 2021 года, если вакцина будет доступна в аптеках/клиниках за деньги, готовы вакцинироваться 39% опрошенных украинцев, не готовы – 56%. Если же вакцина будет бесплатной, готовы привиться чуть больше – 43% (не готовы 52%).

  • По состоянию на 11 марта, в Украине с начала кампании вакцинированы 23 480 человек, все они получили первую дозу вакцины.
  • Сегодня в Минздраве сообщили, что за прошедшие сутки в Украине вакцинировались 8 859 человек.

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Вадим Ребрина
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Виктор Ляшко вакцинация   COVID-19
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