Минздрав наращивает темпы вакцинации от COVID-19. За прошедшие сутки – почти 9000 прививок

За прошедшие сутки в Украине вакцинировались от коронавируса 8 859 человек, сообщает пресс-служба Минздрава.

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С начала вакцинации прививку сделали 38 237 человек, все они получили первую дозу вакцины Covishield.

За сутки больше всего вакцинированных в Киевской области (950). За всю кампанию больше всего привитых в Донецкой области (4114), меньше всего в Черниговской области (626).

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Денис Юдин

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