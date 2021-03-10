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Коронавирус. Минздрав обновил карантинные зоны: список оранжевой сократился – таблица

10.03.2021, 14:24
Коронавирус. Минздрав обновил карантинные зоны: список оранжевой сократился – таблица - Фото
Дезинфекция в школе (Фото: пресс-служба ГСЧС в Житомирской области)

Минздрав обновил список зон карантина, который введен в связи с эпидемией коронавируса. В оранжевую зону теперь входят Киев и девять областей, а не 10, как было в зонировании от 6 марта, сообщается на сайте МОЗ.

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В новом списке из оранжевой в желтую зону перешли Николаевская и Запорожская области. Наоборот перевели из желтой в оранжевую Черкасскую.

Также в оранжевой зоне продолжают находится Киев, Винницкая, Донецкая,  Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

В красной зоне по-прежнему находятся Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

Все остальные области – в желтой зоне. В зеленой нет ни одной.

Посмотреть полный список карантинных зон можно в таблице, для увеличения кликните на картинку.

В список не включены временно оккупированные Крым и Севастополь.

Читайте также: Коронавирус. Кабмин расширил перечень карантинных ограничений красного уровня – Минздрав

Марк Сировой
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коронавирус карантин зоны красная зона оранжевая зона киев Украина COVID-19
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