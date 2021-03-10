Коронавирус. Минздрав обновил карантинные зоны: список оранжевой сократился – таблица
Минздрав обновил список зон карантина, который введен в связи с эпидемией коронавируса. В оранжевую зону теперь входят Киев и девять областей, а не 10, как было в зонировании от 6 марта, сообщается на сайте МОЗ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В новом списке из оранжевой в желтую зону перешли Николаевская и Запорожская области. Наоборот перевели из желтой в оранжевую Черкасскую.
Также в оранжевой зоне продолжают находится Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.
В красной зоне по-прежнему находятся Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.
Все остальные области – в желтой зоне. В зеленой нет ни одной.
Посмотреть полный список карантинных зон можно в таблице, для увеличения кликните на картинку.
В список не включены временно оккупированные Крым и Севастополь.
- 4 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине введут локдаун, если большинство областей будут в красной зоне.
- 9 марта Шмыгаль заявил, что близки к красной зоне почти 10 областей.
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 6000 новых заболевших коронавирусом: больше всего в Киеве и Одесской области.
Читайте также: Коронавирус. Кабмин расширил перечень карантинных ограничений красного уровня – Минздрав
Комментарии