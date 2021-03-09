Коронавирус. Кабмин расширил перечень карантинных ограничений красного уровня – Минздрав

Кабинет министров расширил перечень карантинных ограничений красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Как отмечается, теперь в районах находящихся в красной зоне запрещается осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров (кроме транзитных перевозок).

Ранее в красной зоне уже были запрещены (+ограничения зеленой, желтой и оранжевой зон):

- работа общественного транспорта;

- посещение учебных заведений;

- посещение заведений отрасли культуры, кинотеатров;

- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов;

- посещение заведений торгового и бытового обслуживания населения.

СПРАВКА. Красная зона: более 320 заболевших на 100 000 населения на протяжении 14 дней. Занятость коек более 75%, не учитывая детских и родовых отделений.

В Украине за прошедшие сутки выявили более 3000 заболевших коронавирусом – данные по Киеву и областям.

Сегодня, 9 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 10 областей Украины могут попасть в красную зону карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса.

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Наталия Медведева

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