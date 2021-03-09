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Коронавирус. Кабмин расширил перечень карантинных ограничений красного уровня – Минздрав

09.03.2021, 19:06
Коронавирус. Кабмин расширил перечень карантинных ограничений красного уровня – Минздрав - Фото
Денис Шмыгаль на заседании Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Кабинет министров расширил перечень карантинных ограничений красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Как отмечается, теперь в районах находящихся в красной зоне запрещается осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров (кроме транзитных перевозок).

Ранее в красной зоне уже были запрещены (+ограничения зеленой, желтой и оранжевой зон): 

- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- посещение заведений отрасли культуры, кинотеатров;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов;
- посещение заведений торгового и бытового обслуживания населения.

СПРАВКА. Красная зона: более 320 заболевших на 100 000 населения на протяжении 14 дней. Занятость коек более 75%, не учитывая детских и родовых отделений.

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Наталия Медведева
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коронавирус красная зона
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