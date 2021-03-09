Коронавирус. Кабмин расширил перечень карантинных ограничений красного уровня – Минздрав
Кабинет министров расширил перечень карантинных ограничений красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Как отмечается, теперь в районах находящихся в красной зоне запрещается осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров (кроме транзитных перевозок).
Ранее в красной зоне уже были запрещены (+ограничения зеленой, желтой и оранжевой зон):
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- посещение заведений отрасли культуры, кинотеатров;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов;
- посещение заведений торгового и бытового обслуживания населения.
- В Украине за прошедшие сутки выявили более 3000 заболевших коронавирусом – данные по Киеву и областям.
- Сегодня, 9 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 10 областей Украины могут попасть в красную зону карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса.
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