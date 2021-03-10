UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

COVID-19. В Украине более 6000 новых заболевших: больше всего – в Киеве и Одесской области

10.03.2021, 08:21
COVID-19. В Украине более 6000 новых заболевших: больше всего – в Киеве и Одесской области - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 9 марта, в Украине выявили 6377 заболевших коронавирусом (днем ранее 3261), больше всего – в Киеве (644 случая COVID-19 за сутки) и Одесской области (586). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В пятерку областей с наивысшей суточной заболеваемостью также вошли, Винницкая (575), Черновицкая (533) и Львовская (523).

За сутки умерли 219 больных COVID-19 (днем ранее – 76), выздоровели – 5687 (975), были госпитализированы – 1904 (1837).

Сделано 64 126 тестов на коронавирус (18 207). Методом ПЦР – 33 904 (13 101), ИФА – 15 116 (1674), экспресс-тестом на антиген – 15 106 (3432).

За все время эпидемии в Украине выявили 1 416 438 заболевших коронавирусом: 27 423 из них умерли, 1 204 916 – выздоровели.

Читайте также: Я из LIGA.net. Вакцинировался "индийским шмурдяком" от COVID-19. Жив и буду здоров – видео

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 644 инфицированных за сутки (днем ранее – 201);
Винницкая область – 575 (460);
Волынская – 125 (62);
Днепропетровская – 226 (151);
Донецкая – 118 (23);
Житомирская – 141 (71);
Закарпатская – 399 (195);
Запорожская – 218 (13);
Ивано-Франковская – 502 (433);
Киевская – 320 (162);
Кировоградская – 31 (пять);
Луганская – 74 (14);
Львовская – 523 (351);
Николаевская – 229 (151);
Одесская – 586 (63);
Полтавская – 153 (семь);
Ровенская – 173 (53);
Сумская – 50 (69);
Тернопольская – 148 (97);
Харьковская – 270 (196);
Херсонская – шесть (два);
Хмельницкая – 152 (восемь);
Черкасская – 151 (28);
Черновицкая – 533 (409);
Черниговская – 30 (37).

В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Смотрите также: Калькулятор вакцинации. Когда лично вы сможете привиться от COVID-19

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 