COVID-19. В Украине более 6000 новых заболевших: больше всего – в Киеве и Одесской области

Вчера, 9 марта, в Украине выявили 6377 заболевших коронавирусом (днем ранее 3261), больше всего – в Киеве (644 случая COVID-19 за сутки) и Одесской области (586). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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В пятерку областей с наивысшей суточной заболеваемостью также вошли, Винницкая (575), Черновицкая (533) и Львовская (523).

За сутки умерли 219 больных COVID-19 (днем ранее – 76), выздоровели – 5687 (975), были госпитализированы – 1904 (1837).

Сделано 64 126 тестов на коронавирус (18 207). Методом ПЦР – 33 904 (13 101), ИФА – 15 116 (1674), экспресс-тестом на антиген – 15 106 (3432).

За все время эпидемии в Украине выявили 1 416 438 заболевших коронавирусом: 27 423 из них умерли, 1 204 916 – выздоровели.

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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 644 инфицированных за сутки (днем ранее – 201);

Винницкая область – 575 (460);

Волынская – 125 (62);

Днепропетровская – 226 (151);

Донецкая – 118 (23);

Житомирская – 141 (71);

Закарпатская – 399 (195);

Запорожская – 218 (13);

Ивано-Франковская – 502 (433);

Киевская – 320 (162);

Кировоградская – 31 (пять);

Луганская – 74 (14);

Львовская – 523 (351);

Николаевская – 229 (151);

Одесская – 586 (63);

Полтавская – 153 (семь);

Ровенская – 173 (53);

Сумская – 50 (69);

Тернопольская – 148 (97);

Харьковская – 270 (196);

Херсонская – шесть (два);

Хмельницкая – 152 (восемь);

Черкасская – 151 (28);

Черновицкая – 533 (409);

Черниговская – 30 (37).

В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой

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