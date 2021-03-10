COVID-19. В Украине более 6000 новых заболевших: больше всего – в Киеве и Одесской области
Вчера, 9 марта, в Украине выявили 6377 заболевших коронавирусом (днем ранее 3261), больше всего – в Киеве (644 случая COVID-19 за сутки) и Одесской области (586). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
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В пятерку областей с наивысшей суточной заболеваемостью также вошли, Винницкая (575), Черновицкая (533) и Львовская (523).
За сутки умерли 219 больных COVID-19 (днем ранее – 76), выздоровели – 5687 (975), были госпитализированы – 1904 (1837).
Сделано 64 126 тестов на коронавирус (18 207). Методом ПЦР – 33 904 (13 101), ИФА – 15 116 (1674), экспресс-тестом на антиген – 15 106 (3432).
За все время эпидемии в Украине выявили 1 416 438 заболевших коронавирусом: 27 423 из них умерли, 1 204 916 – выздоровели.
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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
Киев – 644 инфицированных за сутки (днем ранее – 201);
Винницкая область – 575 (460);
Волынская – 125 (62);
Днепропетровская – 226 (151);
Донецкая – 118 (23);
Житомирская – 141 (71);
Закарпатская – 399 (195);
Запорожская – 218 (13);
Ивано-Франковская – 502 (433);
Киевская – 320 (162);
Кировоградская – 31 (пять);
Луганская – 74 (14);
Львовская – 523 (351);
Николаевская – 229 (151);
Одесская – 586 (63);
Полтавская – 153 (семь);
Ровенская – 173 (53);
Сумская – 50 (69);
Тернопольская – 148 (97);
Харьковская – 270 (196);
Херсонская – шесть (два);
Хмельницкая – 152 (восемь);
Черкасская – 151 (28);
Черновицкая – 533 (409);
Черниговская – 30 (37).
В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- 4 марта в Украине выявили британский штамм коронавируса, который заразнее других вариантов патогена.
- В тот же день премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале третьей волны эпидемии коронавируса в Украине. Минздрав прогнозирует рост заболеваемости до конца апреля.
- Сейчас находятся в красной зоне карантина четыре области, близки к ней – почти 10 областей.
- У почти 20 000 украинцев не было тяжелых негативных последствий после прививок вакциной Covishield, которая разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом и производится в Индии Serum Institute.
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