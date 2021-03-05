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Коронавирус. В Минздраве прокомментировали появление британского штамма в Украине

05.03.2021, 09:30
Коронавирус. В Минздраве прокомментировали появление британского штамма в Украине - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Появление в Украине британского штамма коронавируса могло привести к росту заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Британский штамм обладает способностью в 1,7 раза быстрее передаваться от человека к человеку. Именно с этим может быть связано осложнение эпидемической ситуации в стране, которое наблюдается в последние недели", – говорится в заявлении МОЗ.

Главный санврач Виктор Ляшко добавил, что у Минздрава сейчас нет данных о том, насколько распространен этот штамм в Украине.

"В Польше этот показатель достигает 9% всех исследованных мутаций. Тогда как в Дании и Португалии – 40-45% всех штаммов", – добавил главсанврач.

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При этом в Минздраве подчеркнули: сейчас нет никаких доказательств, что британский штамм является более смертоносным или приводит к более тяжелому течению болезни.

В Минздраве также добавили, что по данным ВОЗ, используемая в Украине вакцина Covishield эффективна против британского штамма.   

Появление британского штамма не повлияет на установленные в Украине противоэпидемичные нормы, заверили в МОЗ.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко Украина минздрав коронавирус COVID-19 британский штамм
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