Вакцина Novavax оказалась эффективной на 96%. Украина может получить до 15 млн ее доз

В компании Novavax заявили, что их вакцина на 96% эффективна при исходном штамме коронавируса и на 86% эффективна при "британском" штамме COVID-19, что в совокупности может говорить о 90% ее общей эффективности, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В компании заявили, что в ходе испытания препарата в Британии, в котором приняли участие более 15 000 человек в возрасте 18-84 лет, не было зафиксировано ни одного случая смерти или появления серьезных побочных эффектов после укола.

При применении для штаммов COVID-19 из ЮАР вакцина Novavax оказалась эффективна на 55%, но при этом она полностью предотвратила тяжелое течение болезни, заявили производители, отметив, что это означает, что ее можно использовать и для борьбы с южноафриканской вариацией заболевания.

Сейчас Novavax планирует изготавливать вакцину на восьми производственных площадках, в том числе в Индии. Как предполагают в компании, они смогут подать на регистрацию в США свой препарат уже в мае этого года.

28 декабря 2020 года Novavax начала в США финальную стадию испытаний своей вакцины от COVID-19.

5 февраля глава украинского МОЗ Степанов сообщил, что Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, а позже заявил еще о 5 млн доз вакцины Novavax – всего в Украине ожидают получить до 15 млн доз этого препарата.

Читайте также: Скандалы и правда о вакцинах, которые может получить Украина – CoviShield, Pfizer и другие

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.