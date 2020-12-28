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Novavax начала в США финальную фазу испытаний своей вакцины от COVID-19

28.12.2020, 23:52
Novavax начала в США финальную фазу испытаний своей вакцины от COVID-19 - Фото
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Компания Novavax начала третью фазу испытаний своей экспериментальной вакцины от COVID-19 в США. Об этом сообщает Reuters.

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Разработчик дважды откладывал финальную стадию испытания из-за проблем с расширением производственного процесса.

На первой и второй фазах испытаний вакцина дала обнадеживающие результаты по эффективности и безопасности.

Компания заявила, что привлечет к тестированию до 30 000 добровольцев примерно в 115 центрах в США и Мексике – две трети из них получат прививку с интервалом 21 день, а остальным дадут плацебо.

Промежуточные результаты тестирования ожидаются в первом квартале 2021 года.

Компания Novavax стала пятой, которая начала тестирование третьей фазы в США. Вакцины производителей Pfizer-BioNTech и Moderna уже сертифицированы и используются. Компании AstraZeneca и Johnson&Johnson начали третью фазу испытаний в США в сентябре.

  • 28 декабря, главный санитарный врач Виктор Ляшко намекнул, что Украина готовится закупать и распространять вакцину производства Pfizer/BioNTech.

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Наталия Медведева
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