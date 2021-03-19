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Европейские страны возобновляют применение вакцины AstraZeneca

19.03.2021, 10:45
Европейские страны возобновляют применение вакцины AstraZeneca - Фото
Вакцина AstraZeneca (Ілюстрація: depositphotos.com)

Европейские страны возобновляют вакцинацию от коронавируса препаратом Oxford-AstraZeneca после решения Европейского агентства по лекарственным средствам о ее безопасности, сообщает Sky News.

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Использование оксфордской вакцины возобновят Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Нидерланды, Латвия, Литва, Болгария и Кипр.

Сегодня, 19 марта, решение по AstraZeneca должна принять Ирландия, на следующей неделе – Швеция.

В Германии и Италии рассчитывают возобновить вакцинацию препаратом AstraZeneca уже сегодня.

СПРАВКА. У препарата в начале марта возникли проблемы: ряд стран поставил вакцинацию на паузу, желая дополнительно уточнить профиль безопасности Oxford-AstraZeneca после сообщений о случаях тромбозов, которые случились после прививки. Ни один из национальных регуляторов, в основной европейских, не говорил, что тромбозы произошли от прививки, но все захотели перестраховаться.

Создатели препарата утверждают, что число случаев венозных тромбозов, а также тромбоэмболии артерий у тех, кто привит их вакциной, в ЕС и Британии "намного ниже, чем можно было бы ожидать" среди миллионов получивших дозы. Есть сообщения о <40 случаях. ВОЗ, одобрившая вакцину для экстренного применения, призвала продолжать вакцинацию.

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Денис Юдин
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вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Oxford-AstraZeneca
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