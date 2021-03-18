Вакцинировать против коронавируса тех, кто уже переболел COVID-19 с симптомами или без – безопасно. Об этом на брифинге рассказал член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

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"Безопасно ли вакцинировать тех, кто переболел? Ответ: безопасно", – сказал детский врач-инфекционист.

По его словам, это можно делать даже спустя пару недель после исчезновения симптомов ковида, но лучше все же выждать полгода.

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Лапий добавил, что безопасно вакцинироваться, даже если во время прививки вы уже были заражены, но не знали об этом (то есть, находились в периоде инкубации вируса или с бессимптомным течением инфекции на момент укола).

По словам эксперта, в этом случае происходит все то же самое, что и при экстренной вакцинации против бешенства или столбняка, когда получили открытую травму или укусила собака – и вас на всякий случай срочно прививают от этих болезней.

Лапий при этом уточнил, что пока неизвестно, даст ли какой-то защитный эффект вакцина, если дозу ввели уже зараженному.

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По словам медика, разница в случаях заражения SARS-CoV-2 между группами получивших первую дозу вакцины и теми, кто не привит, начинает проявляться на 12-14 день после укола.

Именно потому нет "зрады" в том, что главсанврач Виктор Ляшко получил положительный тест на вирус менее чем через две недели после дозы CoviShield. Более того, ни одна вакцина не дает 100% защиты от заражения.

В Минздраве пояснили, почему хотят освободить от ответственности производителей вакцин против COVID-19.

Евгений Пилипенко

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