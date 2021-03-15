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"Попал в период, когда иммунитет от вакцины еще не сформирован". У Ляшко выявили COVID-19

15.03.2021, 16:37
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Главный санврач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Попал в тот период, когда иммунитет от вакцинации еще не полностью сформирован", – подчеркнул чиновник. Он отметил, что анализ данных клинических исследований показал, что эффективность вакцины после единоразовой стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день и уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

По словам Ляшко, у него был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада отменяется". При этом, заявил санврач, он уверен, что именно благодаря вакцинации болезнь будет протекать без осложнений.

Сейчас замминистра здравоохранения находится на больничном – до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания.

Читайте также: Вакцинация в Украине. Ляшко перечислил противопоказания для проведения прививок: список

Дарья Мостовая
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Виктор Ляшко коронавирус пцр-тест
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