UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

COVID-19. В МОЗ пояснили, почему хотят освободить от ответсвенности производителей вакцин

16.03.2021, 18:27
COVID-19. В МОЗ пояснили, почему хотят освободить от ответсвенности производителей вакцин - Фото
Вакцинация в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

Правительство намерено освободить от ответственности производителей вакцин против коронавируса, поскольку вакцины разрабатывались экстренно, их исследования продолжаются и в условиях пандемии именно государства берут на себя ответственность. Это также необходимо для получения вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX, объяснил в комментарии LIGA.net замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

15 марта был зарегистрирован законопроект Кабмина 5247. Им предусмотрено освобождение от ответственности за любые последствия, вызванные применением вакцин, производителя и/или владельца регистрационного удостоверения вакцины против COVID-19, включая их работников, медиков и других лиц, привлеченных к кампании вакцинации.

Иващенко объяснил LIGA.net, что разработанные на сегодня вакцины получили предварительное одобрение к применению в условиях пандемии в ряде стран с суровой регуляторной системой. Путем предоставления разрешения на экстренное применение вакцин пошла и Украина.

"Вакцины разработаны в экстренных условиях, а клинические исследования данных вакцин еще продолжаются, поэтому именно государства берут на себя ответственность в условиях мировой пандемии", – сказал он.

Иващенко добавил, что с учетом условий, в которых разрабатывались вакцины, государства соглашаются освободить производителей от ответственности за "определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения вакцин".

"Для обеспечения возможности выполнения данного требования получения Украиной вакцины, в том числе в рамках механизма COVAX, Минздрав и разработал данный проект закона", – добавил он.

Иващенко также подчеркнул: аналогичные изменения принимали большинство стран. Механизмы компенсации пациентам предусмотрены законом о лекарственных средствах, отметил замглавы МОЗ.

Читайте также: В Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield от коронавирусной болезни

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минздрав вакцина ответственность коронавирус COVID-19 производитель игорь иващенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 