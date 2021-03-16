COVID-19. В МОЗ пояснили, почему хотят освободить от ответсвенности производителей вакцин

Правительство намерено освободить от ответственности производителей вакцин против коронавируса, поскольку вакцины разрабатывались экстренно, их исследования продолжаются и в условиях пандемии именно государства берут на себя ответственность. Это также необходимо для получения вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX, объяснил в комментарии LIGA.net замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

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15 марта был зарегистрирован законопроект Кабмина №5247. Им предусмотрено освобождение от ответственности за любые последствия, вызванные применением вакцин, производителя и/или владельца регистрационного удостоверения вакцины против COVID-19, включая их работников, медиков и других лиц, привлеченных к кампании вакцинации.

Иващенко объяснил LIGA.net, что разработанные на сегодня вакцины получили предварительное одобрение к применению в условиях пандемии в ряде стран с суровой регуляторной системой. Путем предоставления разрешения на экстренное применение вакцин пошла и Украина.

"Вакцины разработаны в экстренных условиях, а клинические исследования данных вакцин еще продолжаются, поэтому именно государства берут на себя ответственность в условиях мировой пандемии", – сказал он.

Иващенко добавил, что с учетом условий, в которых разрабатывались вакцины, государства соглашаются освободить производителей от ответственности за "определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения вакцин".

"Для обеспечения возможности выполнения данного требования получения Украиной вакцины, в том числе в рамках механизма COVAX, Минздрав и разработал данный проект закона", – добавил он.

Иващенко также подчеркнул: аналогичные изменения принимали большинство стран. Механизмы компенсации пациентам предусмотрены законом о лекарственных средствах, отметил замглавы МОЗ.

В Украине с 24 февраля началась вакцинация препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca / Oxford и производится в Индии.

15 марта в Минздраве заявили, что побочные эффекты были выявлены лишь у 0,8% вакцинированных, тяжелых реакций зафиксировано не было.

На утро 16 марта в Украине привили более 62 000 человек, сообщал МОЗ. За сутки вакцинировали 8928 пациентов.

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Марк Сировой

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