Зеленский: Надо объяснять людям, что первая прививка снижает вероятность заражения на 65%

Президент Владимир Зеленский заявил, что людям надо постоянно разъяснять вопросы, связанные с проведением вакцинации и что даже одна прививка снижает шансы заразиться коронавирусом, но не убирает их совсем. Об этом он рассказал на селекторном совещании, говорится на сайте главы государства.

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"Нужно объяснять людям, что первая прививка от коронавируса снижает вероятность заражения на 65%. Шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому на стоит забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет", – подчеркнул Зеленский.

СПРАВКА. Ни одна вакцина не гарантирует 100% защищенности от симптомов болезни и, тем более, инфицирования. Все одобренные ВОЗ антиковидные вакцины в значительной мере защищают привитых от получения средних, тяжелых, критических симптомов COVID-19, госпитализации и смерти от болезни. Однако о полной защите речь не идет – это невозможно чисто статистически.

Также президент поинтересовался реакцией людей на вакцинацию – в ответ на это в Минздраве заявили, что побочные эффекты были выявлены лишь в 0,8% случаев, тяжелых реакций зафиксировано не было.

В дополнение глава МОЗ Максим Степанов отметил, что в Европейском агентстве по лекарствам уже официально заявили, что вакцина AstraZeneca абсолютно не увеличивает риск возникновения тромбов.

13 марта главный санврач Ляшко заявил, что скоро Украина начнет набирать темпы по вакцинации.

14 марта компания AstraZeneca заявила о полной безопасности своей вакцины.

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Дарья Мостовая

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