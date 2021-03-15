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Зеленский: Надо объяснять людям, что первая прививка снижает вероятность заражения на 65%

15.03.2021, 13:54
Зеленский: Надо объяснять людям, что первая прививка снижает вероятность заражения на 65% - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что людям надо постоянно разъяснять вопросы, связанные с проведением вакцинации и что даже одна прививка снижает шансы заразиться коронавирусом, но не убирает их совсем. Об этом он рассказал на селекторном совещании, говорится на сайте главы государства.

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"Нужно объяснять людям, что первая прививка от коронавируса снижает вероятность заражения на 65%. Шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому на стоит забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет", – подчеркнул Зеленский.

СПРАВКА. Ни одна вакцина не гарантирует 100% защищенности от симптомов болезни и, тем более, инфицирования. Все одобренные ВОЗ антиковидные вакцины в значительной мере защищают привитых от получения средних, тяжелых, критических симптомов COVID-19, госпитализации и смерти от болезни. Однако о полной защите речь не идет – это невозможно чисто статистически.

Также президент поинтересовался реакцией людей на вакцинацию – в ответ на это в Минздраве заявили, что побочные эффекты были выявлены лишь в 0,8% случаев, тяжелых реакций зафиксировано не было. 

В дополнение глава МОЗ Максим Степанов отметил, что в Европейском агентстве по лекарствам уже официально заявили, что вакцина AstraZeneca абсолютно не увеличивает риск возникновения тромбов.

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Дарья Мостовая
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Владимир Зеленский вакцинация вакцина прививка коронавирус
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