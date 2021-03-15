Зеленский: Надо объяснять людям, что первая прививка снижает вероятность заражения на 65%
Президент Владимир Зеленский заявил, что людям надо постоянно разъяснять вопросы, связанные с проведением вакцинации и что даже одна прививка снижает шансы заразиться коронавирусом, но не убирает их совсем. Об этом он рассказал на селекторном совещании, говорится на сайте главы государства.
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"Нужно объяснять людям, что первая прививка от коронавируса снижает вероятность заражения на 65%. Шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому на стоит забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет", – подчеркнул Зеленский.
Также президент поинтересовался реакцией людей на вакцинацию – в ответ на это в Минздраве заявили, что побочные эффекты были выявлены лишь в 0,8% случаев, тяжелых реакций зафиксировано не было.
В дополнение глава МОЗ Максим Степанов отметил, что в Европейском агентстве по лекарствам уже официально заявили, что вакцина AstraZeneca абсолютно не увеличивает риск возникновения тромбов.
- 13 марта главный санврач Ляшко заявил, что скоро Украина начнет набирать темпы по вакцинации.
- 14 марта компания AstraZeneca заявила о полной безопасности своей вакцины.
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