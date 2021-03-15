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"Зачем эта информация?" Ляшко сопротивлялся, но ответил, сколько доз вакцины утрачено

15.03.2021, 13:39
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава/Facebook)

В Украине на почти 48 000 использованных доз вакцины против коронавируса пришлось 199 утраченных. Об этом в интервью УП Life рассказал главсанврач Виктор Ляшко.

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Сначала у него поинтересовались, сколько доз использовано на момент записи интервью. Ляшко сказал, что 47 740. Затем у него спросили, сколько доз пришлось утилизировать. Сперва Ляшко не захотел отвечать, заявив: "Скажите, пожалуйста, зачем эта информация?"

СПРАВКА. Вакцина Covishield, которой сейчас прививают в Украине, поставляется во флаконах на 10 доз. После вскрытия (прокола) флакона их необходимо использовать в течение шести часов или утилизировать. Чтобы не терять неиспользованные остатки доз после вскрытия флакона, Минздрав разрешил вне очереди прививать публичных лиц для популяризации иммунизации.

Однако вскоре журналистка снова спросила, сколько все-таки доз утилизировали.

"Я не скажу, что это утилизировано, потому что может быть разбит (флакон, – ред.), поврежден или еще что-то. В среднем мы говорим о 199 дозах", – ответил Ляшко.

В Минздраве в комментарии LIGA.net уточнили, что речь идет об утраченных 199 дозах с начала кампании вакцинации, а не в среднем за день, как это могло показаться со слов Ляшко.

В интервью же Ляшко заверял, что Минздрав "сделает все возможное", чтобы эффективно использовать вакцину. При этом он объяснял, что для каждого многодозного флакона есть понятие "коэффициент разлива", который планируется при закупке вакцины и дальнейшем использовании.

"Есть экономическое обоснование, что нам целесообразно открывать многодозный флакон для вакцинации даже двух и трех человек. Все остальные дозы могут быть утилизированы. Но когда мы говорим о вакцине против COVID-19, когда понимаем глобальный дефицит, то чтобы не терять эти дозы, мы предложили вакцинироваться избыточными дозами", – объяснил он.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко вакцина утилизация коронавирус COVID-19 COVISHIELD
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