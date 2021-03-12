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Коронавирус. Ляшко перечислил, кто может вакцинироваться вне очереди – список

12.03.2021, 12:45
Коронавирус. Ляшко перечислил, кто может вакцинироваться вне очереди – список - Фото
Виктор Ляшко (Фото: STR/ЕРА)

Появился список публичных лиц, которые могут вне очереди получить вакцину против коронавируса, если после открытия флакона остаются неиспользованные дозы. Перечень таких лиц назвал в комментарии Укринформу главсанврач Виктор Ляшко.

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По его словам, после внесенных изменений в список входят:

- участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО/ООС, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии РФ на Донбассе;

- народные депутаты Украины;

- руководители центральных органов исполнительной власти, облгосадминистраций, областных советов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения госадминистраций;

- главные санврачи областей, Киева на водном, воздушном, железнодорожном транспорте;

- лидеры и представители религиозных организаций;

- выдающиеся писатели, журналисты, спортсмены, музыканты, актеры, певцы, другие деятели сферы культуры старше 60 лет.

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Ляшко отметил, что списки с конкретными людьми, которые могут вакцинироваться остатками доз, будут формировать региональные департаменты здравоохранения вместе с пресс-службами ОГА.

"Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации есть остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей уточняет, кто из общественных деятелей сможет вакцинироваться. Общественные деятели должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации до момента обязательной утилизации остатков", – объяснил Ляшко.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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