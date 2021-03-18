Антикоронавирусная вакцина от Oxford-AstraZeneca (она же CoviShield в Индии) – безопасная и эффективная, ее связи со случаями тромбозов не обнаружено. Об этом по итогам специального заседания, где была рассмотрена ситуация, сложившаяся в последние дни вокруг препарата, заявила глава Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Эмер Кук.

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"Эксперты EMA не выявили связи между вакциной Oxford-AstraZeneca и повышенным риском получить тромбоэмболические осложнения или тромбы у тех, кто получил дозу препарата. Четкое научное заключение комитета по оценке фармаконадзорных рисков таково, что это безопасная и эффективная вакцина", – подчеркнула она на брифинге.

Председатель комитета EMA по безопасности вакцин д-р Сабина Штраус также сказала, что после вакцинации этим препаратом "не было повышенного риска тромбоэмболических событий; на деле же эти риски могут быть даже снижены".

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При этом эксперты подчеркнули, что никто не может полностью исключить наличие этой связи – и они продолжать все исследовать. В регуляторе подчеркивают, что будут тщательно отслеживать все случаи аномальных случаев, чтобы продолжать держать общественность в курсе о безопасности этой и других вакцин.

Как и прежде, ЕМА утверждает: преимущества от использования вакцины Oxford-AstraZeneca перевешивают все известные риски.

Кук заявила, что ЕМА рекомендует производителю включить в инструкцию к вакцине упоминание о подобных случаях, чтобы "повысить осведомленность о таких возможных рисках".

"Что касается меня, я бы хотела сделать прививку хоть завтра, но если бы со мной что-то случилось после этого, я бы хотела знать, что с этим делать. Именно об этом мы сегодня и говорим", – сказала глава ЕМА.

СПРАВКА. У препарата в начале марта возникли проблемы: ряд стран поставил вакцинацию на паузу, желая дополнительно уточнить профиль безопасности Oxford-AstraZeneca после после прививки. Ни один из национальных регуляторов, в основной европейских, не говорил, что тромбозы произошли от прививки, но все захотели перестраховаться.



Создатели препарата . У препарата в начале марта возникли проблемы: ряд стран поставил вакцинацию на паузу, желая дополнительно уточнить профиль безопасности Oxford-AstraZeneca после сообщений о случаях тромбозов, которые случилисьпрививки. Ни один из национальных регуляторов, в основной европейских, не говорил, что тромбозы произошлипрививки, но все захотели перестраховаться.Создатели препарата утверждают , что число случаев венозных тромбозов, а также тромбоэмболии артерий у тех, кто привит их вакциной, в ЕС и Британии "намного ниже, чем можно было бы ожидать" среди миллионов получивших дозы. Есть сообщения о <40 случаях. ВОЗ, одобрившая вакцину для экстренного применения, призвала продолжать вакцинацию.

Ранее глава Института Эрлиха (вакцинный регулятор ФРГ) Клаус Цихутек заявил, что тем, кто уже вакцинирован Oxford-AstraZeneca, нечего бояться, если с момента прививки прошли 16 дней. Если же этот срок не истек, пишет Deutsche Welle, он рекомендует обратиться к врачу в случае постоянных головных болей или подкожных кровотечений в первые дни после вакцинации.

11 млн человек уже иммунизированы дозой "астразенеки" в Британии и около 7 млн – в ЕС. Сколько десятков миллионов доз вакцины CoviShield (идентична "астразенеке") получили граждане Индии, не сообщается.

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Ранее британское исследование показало, что эффективность защиты привитого от легких/средних симптомов ковида после одной дозы Oxford-AstraZeneca (с 22 по 90 день после укола) – около 76%. У тех, кто получил второй укол через 12 недель, эффективность была 81,3%. Госпитализаций с COVID-19 в привитой группе не было после первого трехнедельного периода.

Эффективность вакцины против (пока еще) не распространившегося широко по миру ЮАР-штамма у вакцины крайне низкая.

25 января 2021 года в Германии опровергли сообщения о "низкой эффективности" вакцины AstraZeneca у пожилых. В Германии одобрено ее использование для людей старше 65 лет.

Эффект от вакцинации среди медиков Британии: данные на март 2021 года о защищенности переболевших и привитых.

Одна доза "астры" при замере в пятую неделю после укола на 94% снизила частоту госпитализаций у тех, кому 80 лет и больше, и кто все-таки заразился коронавирусом.

В середине марта в Украине поменяли схему вакцинации CoviShield, чтобы охватить и уберечь от госпитализации/смертей максимальное количество людей.

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Евгений Пилипенко

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