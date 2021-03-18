Шипы ЮАР-мутанта коронавируса в 10 раз хуже "обычного" связываются антителами – биологи

Антитела, выработанные после вакцинацией препаратом Pfizer-BioNTech, лучше распознают мутантов коронавируса, чем антитела после болезни COVID-19, но вакцину все же нужно "затачивать" под этот новый штамм SARS-CoV-2. Об этом речь идет в препринте исследования международной группы молекулярных биологов на bioRxiv.

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Авторы стремились оценить, как антитела в сыворотке крови после COVID-19 и после вакцинации связывают коронавирус с определенными мутациями в RBD.

СПРАВКА. RBD – это рецептор-связывающий домен, то есть тот концевой участок шипа вируса (S-белка), который непосредственно связывается с поверхностью клетки. Он на атомарно-молекулярном уровне "якорится" за рецептор АСЕ2 на клетке и позволяет затем вирусу заражать ее. Антитела связываются с RBD вируса по тому же принципу.

Для этого были использованы вирусные частички SARS-CoV-2 с одиночными мутациями, известными как E484K, K417N и N501Y, или со всеми тремя вместе, – как у штаммов B.1.351 (ЮАР) и Р.1 (Бразилия).

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Анализы показали, что антитела после вакцины распознают RBD как "оригинального" коронавируса, так и мутантных с более высокой активностью, чем антитела после болезни.

Но распознавание мутантов с K417N и N501Y все равно было в 2,5–3 раза снижено, а мутант с E484K и мутант со всеми тремя изменениями в RBD распознавались в 10 раз хуже, чем "оригинальный" коронавирус. Авторы доказали, что Е484К – ключевая мутация для потери перекрестной активности антител.

"Это свидетельствует о необходимости разработки новой вакцины", – резюмировали биологи.

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Подобный эксперимент другие ученые провели еще в декабре 2020-го. Ученые в феврале обеспокоились, что "британский" штамм коронавируса тоже вооружился мутацией E484K. Тем не менее, в Pfizer говорили, что пока не нужно менять вакцину.

Защита от коронавируса в живом организме зависит не только от антител и их уровней; по всей видимости, определенную роль (еще предстоит выяснить, какую) играет клеточный иммунитет, который довольно сложно исчислить. То есть, лабораторные эксперименты по нейтрализации вируса антителами не могут быть полноценным мерилом "силы" иммунитета от COVID-19.

Есть предположения, что у бессимптомно болеющих COVID-19 или тех, кто переносит болезнь легко, клеточный иммунитет особенно активен.

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Евгений Пилипенко

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