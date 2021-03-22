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Если привиться сначала одной COVID-вакциной, а потом – другой. Что вышло на мышах

22.03.2021, 10:38
Если привиться сначала одной COVID-вакциной, а потом – другой. Что вышло на мышах - Фото
Иллюстративное фото: Koen Van Weel/ЕРА

Если вколоть первую дозу одной антиковидной вакцины, а вторую – другой, каким будет эффект? Китайские ученые проверили это на мышах и пришли к выводу, что комбинирование дает разный иммунный ответ, причем даже при разной очередности в одной паре ("А"→"Б" или "Б"→"А"). Клинических испытаний комбинаций на людях пока нет. Исследование опубликовал журнал Emerging Microbes & Infections.

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В большинстве случаев комбинирование дало совокупно более сильный иммунный ответ, чем иммунизации какой-то одной вакциной.

Китайцы проверили комбинации из четырех собственных вакцин: rAd на рисунках – однодозная векторная аденовирусная Ad5-nCoV (Cansino), INA – инактивированная/убитая BBIBP-CorV (Sinopharm), rRBD – субъединичная ZF2001 (Anhui Zhifei) на S-белке, и mRNА – мРНК-вакцина ARCoV (она же ARCoVax). Была выбрана одинаковая доза в 20% от "человеческой".

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Оказалось, что INA и rRBD не вызывают клеточных ответов (в отличие от rAd) – только гуморальный, то есть антитела. Но комбинация INA→rAd сработала лучше, чем только rAd, а rRBD→rAd – еще лучше. Сама по себе rRBD-вакцина вызвала более мощные уровни антител, чем rAd или INA, а INA→rAd и rAd→INA – и того больше.

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Интересно, что порядок доз также влиял на уровни антител. К примеру, rRBD→rAd сработала куда хуже по части нейтрализации (псевдовируса с S-шипами), чем rAd→rRBD. Далее: если INA→rRBD вообще комбинировать нет особого смысла, то rRBD→INA привела к плюс-минус неплохому эффекту.

мРНК-вакцину авторы по какой-то причине комбинировали только с векторной. Она дает более высокие уровни антител, чем векторная. При этом rAd→mRNA показала лучший эффект, чем эти препараты по отдельности, хотя применение в обратном порядке (mRNA→rAd) ненамного усилило ответ, который был на уровне одной только мРНК.

Есть также данные по цитокинам от разных комбинаций.

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Авторы подчеркивают: они замеряли показатели иммунного ответа, что не равно показателю защиты от заражения/болезни, хотя обычно более сильный иммунный ответ связан с более сильной защитой.

Также ученые уточнили, что изучались иммунные ответы на конкретные препараты, то есть результаты исследования нельзя экстраполировать на другие вакцины, созданные по аналогичным технологиям. То есть, эффект от комбинации "векторная Cansino → убитая Sinopharm" может и не равняться эффекту, допустим, комбинации "векторная Oxford-AstraZeneca → убитая Bharat".

Евгений Пилипенко
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Китай наука исследование вакцинация медицина вакцина прививка схема коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 мРНК аденовирус комбинирование
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