В Евросоюзе и Британии расспросили людей об "опасности вакцин": результаты опроса

После временной паузы в применении вакцины Oxford-AstraZeneca против COVID-19, на которую пошли политики ряда стран, доверие в Европе к ней резко упало. Об этом пишет социологическая служба ЕС YouGov после опроса по поводу безопасности прививок.

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Еще в феврале, пишут аналитики, во всех изученных странах (за исключением Франции) большинство людей считали вакцину "астразенека" безопасной. Но после появления опасений, что в редчайших случаях она может спровоцировать тромбоз у определенной категории людей с определенными состояниями, "был нанесен серьезный ущерб общественному восприятию".

Теперь же большинство немцев (55%) считают ее "небезопасной". Во Франции этот показатель – 61%, в Испании – 52%, в Италии – 43%.

Немного лучше ситуация в Швеции (компания-производитель частично шведская) – треть (34%) там считает вакцину "небезопасной", но 43% – наоборот. В Дании мнения разделились поровну (42%/42%).

При этом в Британии (чей Оксфордский университет создал этот препарат, и люди были привиты в основном пожилые – те, у кого такая "побочка" практически не наблюдается) история с тромбами никак не оказала влияния на людей. Там по-прежнему считают вакцину безопасной – 77%, и только 9% – наоборот.

А вот мРНК-вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna считаются людьми в ЕС и Британии в целом безопасными.

18 марта Евроагентство лекарственных средств высказалось, что связь между прививкой и тромбозами не установлена (но не исключена – исследования продолжаются), и рекомендовало продолжать использовать препарат, так как "польза превышает все риски".

СПРАВКА. Глава регулятора ФРГ ранее заявил, что если с момента прививки Oxford-AstraZeneca (она же CoviShield в Индии) прошли 16 дней, "бояться нечего". Если же этот срок не истек, в случае появления через несколько дней постоянных сильных головных болей, подкожных кровотечений/множественных небольших "синяков" или красноватых пятен на коже, помутнения зрения, болей в груди/животе, сильного отека, "холода" в руке или ноге в первые дни после вакцинации, нужно немедленно обратиться к медикам.

В Украине сейчас резкий всплеск заболеваемости COVID-19 почти в каждой области, в том числе из-за циркуляции "британского" штамма. Число суточных госпитализаций бьет рекорды осенней волны – до 5000 в день, установлен рекорд по количеству смертей за сутки, только официально (что и близко не соответствует реалиям) ежедневное число инфицированных достигает 15 000 человек. В части регионов не хватает медперсонала для инфекционных стационаров. Некоторые области и города ушли и уходят на частичный локдаун. Из-за волны эпидемии у здравоохранения проблемы с оказанием срочной медпомощи в том числе и по другим направлениям.

25 января 2021 года в Германии опровергли сообщения о "низкой эффективности" вакцины AstraZeneca у пожилых. Там она одобрена в том числе для людей старше 65 лет.

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Евгений Пилипенко

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