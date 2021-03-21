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Сегодня в Киевской области начался локдаун: список ограничений

21.03.2021, 12:05
Сегодня в Киевской области начался локдаун: список ограничений - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 21 марта, в Киевской области вступил в силу усиленный локдаун. Ограничения будут действовать, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. О решении 19 марта сообщили на брифинге в Киевской облгосадминистрации.

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С 21 марта на территории Киевской области запрещается:

- перевозка пассажиров в общественном транспорте (автобусы, трамваи и троллейбусы) в количестве более 50% мест для сидения;

- проведение богослужений, если не удается обеспечить не менее 10 квадратных метров на человека;

- прием посетителей барами, ресторанами и кафе, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

- работа торгово-развлекательных центров и детских развлекательных заведений, за исключением продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и цветочных;

- работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей и при условии соблюдения участниками санитарных и противоэпидемических мер;

- работа непродовольственных магазинов, кроме адресной доставки и на вынос;

- работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Ученики всех учебных заведений области, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся первых-четвертых классов после каникул перейдут на дистанционное обучение. В случае улучшения показателей в течение недели в Киевской области пересмотрят это решение и, возможно, сократят ограничения.

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    Владислав Сердюк
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    киевская область коронавирус COVID-19
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