Медицина | Зачем вакцина переболевшим COVID-19, особенно пожилым. Ответ опубликовал журнал The Lancet
Нельзя полагаться на естественную защиту от повторного заражения коронавирусом после COVID-19, особенно среди пожилых людей. К такому выводу пришли датские ученые, аргументировав необходимость усиливать иммунитет переболевших вакциной. Исследование опубликовал журнал The Lancet.
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В 2020 году в Дании бесплатно протестировали по методу ПЦР около 4 млн человек (69% населения). На основании 10,6 млн тестов авторы оценили защиту от реинфекции SARS-CoV-2.
Были проанализированы уровни инфицирования во время второй волны эпидемии с 1 сентября по 31 декабря (путем сравнения уровней инфицирования между людьми с "+" и "-" ПЦР-тестами в первой волне с марта по май).
Защита от повторного заражения составила 80,5% среди тех, кто младше 65 лет. Среди тех, кто старше, наблюдаемая защита от повторного заражения составила всего 47,1%.
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Авторы не обнаружили различий в оценках защиты от реинфекции между полами.
По разрозненным сообщениям, повторный COVID-10 чаще всего переносится легче первого, особенно если реинфекция произошла не мутантным штаммом. Подтвердить это статистическими данными в большой группе еще только предстоит.
Если вы переболели ковидом, для усиления защиты вам нужна только одна доза мРНК-вакцины, пишут медики США. Это, вероятно, справедливо и для других антиковидных вакцин, но такое предположение также нуждается в подтверждении.
- США показали данные о смертях за три месяца национальной вакцинации от коронавируса.
- Эффект от вакцинации среди медиков Британии: данные на март 2021 года о защищенности переболевших и привитых.
- В Украине поменяли схему вакцинации препаратом CoviShield, чтобы охватить и уберечь от госпитализации/смертей максимальное количество людей.
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