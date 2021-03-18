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Медицина | Зачем вакцина переболевшим COVID-19, особенно пожилым. Ответ опубликовал журнал The Lancet

18.03.2021, 11:13
Зачем вакцина переболевшим COVID-19, особенно пожилым. Ответ опубликовал журнал The Lancet - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Нельзя полагаться на естественную защиту от повторного заражения коронавирусом после COVID-19, особенно среди пожилых людей. К такому выводу пришли датские ученые, аргументировав необходимость усиливать иммунитет переболевших вакциной. Исследование опубликовал журнал The Lancet.

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В 2020 году в Дании бесплатно протестировали по методу ПЦР около 4 млн человек (69% населения). На основании 10,6 млн тестов авторы оценили защиту от реинфекции SARS-CoV-2.

Были проанализированы уровни инфицирования во время второй волны эпидемии с 1 сентября по 31 декабря (путем сравнения уровней инфицирования между людьми с "+" и "-" ПЦР-тестами в первой волне с марта по май).

Защита от повторного заражения составила 80,5% среди тех, кто младше 65 летСреди тех, кто старше, наблюдаемая защита от повторного заражения составила всего 47,1%.

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Авторы не обнаружили различий в оценках защиты от реинфекции между полами.

По разрозненным сообщениям, повторный COVID-10 чаще всего переносится легче первого, особенно если реинфекция произошла не мутантным штаммом. Подтвердить это статистическими данными в большой группе еще только предстоит.

Если вы переболели ковидом, для усиления защиты вам нужна только одна доза мРНК-вакцины, пишут медики США. Это, вероятно, справедливо и для других антиковидных вакцин, но такое предположение также нуждается в подтверждении.

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Евгений Пилипенко
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