Сегодня в Киеве начался трехнедельный локдаун: список ограничений

Сегодня, 20 марта, в Киеве усиливаются меры карантина из-за распространения COVID-19. О решении 18 марта сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

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Ограничения вступили в силу в 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля включительно.

В течение трех недель будут запрещены:

– работа заведений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

– работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;

– проведение религиозных мероприятий, если на одного человека приходится меньше 10 кв. м. площади;

– проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

– присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Также вводятся такие ограничения:

– кафе и рестораны будут работать только на вынос;

– заправки будут работать без кафе;

– общественный транспорт будет работать в привычном режиме, но с заполненностью не более 50% сидячих мест;

– школы после каникул будут работать дистанционно, детские сады – в обычном режиме;

– парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи;

– фитнес и спортзалы будут работать по предварительной записи, но без групповых занятий;

– все предприятия бюджетной сферы переходят на удаленную форму работы. Частный бизнес также должен максимально перейти на удаленку, кроме предприятий критической инфраструктуры.

Денис Юдин

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