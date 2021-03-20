Сегодня в Киеве начался трехнедельный локдаун: список ограничений
Сегодня, 20 марта, в Киеве усиливаются меры карантина из-за распространения COVID-19. О решении 18 марта сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
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Ограничения вступили в силу в 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля включительно.
В течение трех недель будут запрещены:
– работа заведений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
– работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;
– проведение религиозных мероприятий, если на одного человека приходится меньше 10 кв. м. площади;
– проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
– присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Также вводятся такие ограничения:
– кафе и рестораны будут работать только на вынос;
– заправки будут работать без кафе;
– общественный транспорт будет работать в привычном режиме, но с заполненностью не более 50% сидячих мест;
– школы после каникул будут работать дистанционно, детские сады – в обычном режиме;
– парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи;
– фитнес и спортзалы будут работать по предварительной записи, но без групповых занятий;
– все предприятия бюджетной сферы переходят на удаленную форму работы. Частный бизнес также должен максимально перейти на удаленку, кроме предприятий критической инфраструктуры.
- 19 марта во Львове ужесточили карантин.
- За 18 марта в Киеве выявили 1210 новых заболевших коронавирусом.
- Вчера, 19 марта, Минздрав отнес Киев к красной зоне по уровню эпидопасности.
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