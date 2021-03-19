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Коронавирус. МОЗ обновил зоны эпидопасности: Киев – в красной, в оранжевой – 12 областей

19.03.2021, 11:22
Коронавирус. МОЗ обновил зоны эпидопасности: Киев – в красной, в оранжевой – 12 областей - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

Минздрав обновил зоны эпидопасности по уровню распространения коронавируса. Киев попал в красную, в оранжевой – 12 областей, сообщает пресс-служба МОЗ.

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Вместе с Киевом в красной зоне находятся Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская области. В красной зоне предусмотрены наиболее строгие карантинные ограничения.

LIGA.net обратилась в пресс-службу Минздрава с просьбой разъяснить, будут ли в столице, в частности, введены транспортные ограничения красной зоны, учитывая, что с завтрашнего дня в Киеве начинается локдаун по решению местных властей. В МОЗ объяснили, что обновленные показатели эпидопасности публикуются ежедневно, а Госкомиссия ТЭБ и ЧС в конце недели их  анализирует и решает, какие ограничения вводить в конкретном регионе.

В оранжевой зоне находятся 12 областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумсксая, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.

В желтой – Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Черниговская. Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.

В зеленой зоне нет ни одной области. 

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Марк Сировой
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киев карантин коронавирус области красная зона локдаун оранжевая зона
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