Коронавирус. В Киеве усиливают карантин с 20 марта – список ограничений
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Киеве усиливают карантин с 20 марта. Об этом заявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
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Ограничения вступят в силу с 00:00 20 марта и продлится до 9 апреля включительно. В течение трех недель будут запрещены:
- Работа заведений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)
- Работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии
- Проведение религиозных мероприятий, если на одного человека меньше 10 кв. м.
- Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)
- Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях
Также вводятся такие ограничения:
- Заведения общепита будут работать только на вынос
- Заправки будут работать без кафе
- Общественный транспорт будет работать в привычном режиме, но с заполненностью не более 50% мест для сидения
- Школы после каникул будут работать дистанционно. Садик продолжат работу в обычном режиме
- Парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи
- Фитнес и спортзалы будут работать по предварительной записи, но без групповых занятий
- Все предприятия бюджетной сферы переходят на удаленную форму работы. Частный бизнес также должен максимально перейти на удаленку, кроме предприятий критической инфраструктуры
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- Киев является одним из лидеров по заболеваемости COVID-19 в стране. За прошедшие сутки в столице выявили более 1000 новых заболевших.
- 16 марта Кличко обратился к правительству с призывом усилить карантин в столице. Он настаивал, что не имеет полномочий самостоятельно усилить ограничения в городе. При этом власти других городов принимали решения об усилении карантина, например, во Львове его усилят с 19 марта.
- 17 марта Кличко заявил, что через неделю Киев может оказаться в красной зоне карантина, если сейчас не усилить ограничения.
- В тот же день премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местная власть имеет полномочия усиливать карантин и должна это делать, если видит рост заболеваемости коронавирусом.
Работа заведений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)
Работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии
Проведение религиозных мероприятий, если на одного человека меньше 10 кв. м.
Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)
Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях
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