Коронавирус. В Киеве усиливают карантин с 20 марта – список ограничений

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Киеве усиливают карантин с 20 марта. Об этом заявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ограничения вступят в силу с 00:00 20 марта и продлится до 9 апреля включительно. В течение трех недель будут запрещены:

- Работа заведений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

- Работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии

- Проведение религиозных мероприятий, если на одного человека меньше 10 кв. м.

- Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)

- Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях

Также вводятся такие ограничения:

- Заведения общепита будут работать только на вынос

- Заправки будут работать без кафе

- Общественный транспорт будет работать в привычном режиме, но с заполненностью не более 50% мест для сидения

- Школы после каникул будут работать дистанционно. Садик продолжат работу в обычном режиме

- Парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи

- Фитнес и спортзалы будут работать по предварительной записи, но без групповых занятий

- Все предприятия бюджетной сферы переходят на удаленную форму работы. Частный бизнес также должен максимально перейти на удаленку, кроме предприятий критической инфраструктуры

Новость дополняется....

Работа заведений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

Работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии

Проведение религиозных мероприятий, если на одного человека меньше 10 кв. м.

Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.