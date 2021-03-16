Кличко требует от Кабмина усилить карантин в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. В частности, речь идет о столице. Об этом он написал в своем Telegram.

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Также он потребовал от правительства возвращения полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мер. По его словам, власти Киева не имеют права ужесточать карантин в городе.

Винницы. В то же время ранее карантин в своих городах усилили власти Львова

Кличко обратился к Министерству внутренних дел, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпотребслужбе с просьбой

усилить контроль за соблюдением установленных мер карантина в Киеве.

"Например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей – до 35 000. В настоящее ситуаций это может быть вторым Буковелем!", – написал мэр.

Помимо этого, Кличко заявил, что весенние каникулы для учеников школ столицы начнутся с 18 марта.

"Хочу подчеркнуть, что ситуация действительно сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы – более 3500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей – в тяжелом состоянии. Это самая сложная ситуация для медиков Киева от начала пандемии", – отметил он.

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Станислав Стороженко

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