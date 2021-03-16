Кличко требует от Кабмина усилить карантин в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. В частности, речь идет о столице. Об этом он написал в своем Telegram.
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Также он потребовал от правительства возвращения полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мер. По его словам, власти Киева не имеют права ужесточать карантин в городе.
Кличко обратился к Министерству внутренних дел, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпотребслужбе с просьбой
усилить контроль за соблюдением установленных мер карантина в Киеве.
"Например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей – до 35 000. В настоящее ситуаций это может быть вторым Буковелем!", – написал мэр.
Помимо этого, Кличко заявил, что весенние каникулы для учеников школ столицы начнутся с 18 марта.
"Хочу подчеркнуть, что ситуация действительно сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы – более 3500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей – в тяжелом состоянии. Это самая сложная ситуация для медиков Киева от начала пандемии", – отметил он.
- Вчера, 15 марта, в Украине обновили список карантинных зон. Оранжевая расширилась, в красной зоне остаются четыре области. При этом с 13 марта карантин красной зоны введен в Виннице, где ранее заполнились все койки в реанимациях горбольниц для больных COVID-19.
- 15 марта Степанов заявил, что в Киеве, Винницкой и Львовской областях могут ввести карантин красную зону.
- Львовская область, Киев и Винницкая область являются лидерами по суточной заболеваемости COVID-19 в Украине.
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