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COVID-19. В Украине расширили оранжевую зону карантина, в красной остаются четыре области

15.03.2021, 11:40
COVID-19. В Украине расширили оранжевую зону карантина, в красной остаются четыре области - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Украине обновили зоны карантина, введенные из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

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В сравнении с зонированием от 12 марта в оранжевую зону вошла Черниговская область. Также в ней находятся Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Оранжевый уровень является предупреждающим, объясняют в Минздраве. Он свидетельствует, что в регионе усложнена ситуация с коронавирусом – и это может привести к усилению карантинных ограничений.

В красной зоне, где карантинные ограничения практически идентичны январскому локдауну, продолжают находится Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области. Также с 13 марта решили ввести карантин красной зоны в Виннице, где в горбольницах закончились койки в реанимациях для больных COVID-19. 

В желтой зоне – Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области. Список ограничений желтой зоны можно почитать по ссылке.

В зеленой зоне нет ни одной области Украины.

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Марк Сировой
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коронавирус карантин красная зона оранжевая зона киев COVID-19 Украина области
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