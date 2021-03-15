COVID-19. В Украине расширили оранжевую зону карантина, в красной остаются четыре области
В Украине обновили зоны карантина, введенные из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
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В сравнении с зонированием от 12 марта в оранжевую зону вошла Черниговская область. Также в ней находятся Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.
Оранжевый уровень является предупреждающим, объясняют в Минздраве. Он свидетельствует, что в регионе усложнена ситуация с коронавирусом – и это может привести к усилению карантинных ограничений.
В красной зоне, где карантинные ограничения практически идентичны январскому локдауну, продолжают находится Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области. Также с 13 марта решили ввести карантин красной зоны в Виннице, где в горбольницах закончились койки в реанимациях для больных COVID-19.
В желтой зоне – Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области. Список ограничений желтой зоны можно почитать по ссылке.
В зеленой зоне нет ни одной области Украины.
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- В начале марта в Украине нашли британский штамм коронавируса. Кабмин заявил о начале третьей волны эпидемии, главсанврач Виктор Ляшко предупредил о большей агрессивности коронавируса.
- За прошедшие сутки в Украине выявили почти 7000 заболевших коронавирусом, число тестов сократилось вдвое в сравнении с предыдущим днем.
- Минздрав прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 до конца апреля. По оценке НАН, наивысшая заболеваемость будет в Киеве и девяти областях.
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