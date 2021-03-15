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Коронавирус. В Украине выявили почти 7000 новых заболевших: данные по Киеву и областям

15.03.2021, 08:15
Коронавирус. В Украине выявили почти 7000 новых заболевших: данные по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 14 марта, в Украине выявили 6792 заболевших коронавирусом (днем ранее – 9012), больше всего – в Житомирской области (778 случаев COVID-19 за сутки). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Среди регионов с высокой заболеваемостью также находятся Львовская (552), Киевская (464), Днепропетровская (439) и Винницкая (426) области.

За сутки по всей Украине умерли 130 больных COVID-19 (днем ранее – 145), выздоровели – 3491 (2743), были госпитализированы – 2497 (4216).

Сделано 27 598 тестов на коронавирус (60 522). Методом ПЦР – 17 338 (31 598), ИФА – 3236 (6132), экспресс-тестов на антиген – 7024 (22 792).

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С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 467 548 заболевших: 28 433 человека умерли, 1 226 007 – выздоровели.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 313 выявленных заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 439);
Винницкая область – 426 (634);
Волынская – 129 (150);
Днепропетровская – 439 (660);
Донецкая – 85 (346);
Житомирская – 778 (923);
Закарпатская – 333 (311);
Запорожская – 61 (114);
Ивано-Франковская – 330 (461);
Киевская – 464 (552);
Кировоградская – 10 (56);
Луганская – 19 (27);
Львовская – 552 (590);
Николаевская – 310 (344);
Одесская – 407 (485);
Полтавская – 165 (105);
Ровенская – 111 (155);
Сумская – 197 (309);
Тернопольская – 274 (365);
Харьковская – 373 (569);
Херсонская – 53 (71);
Хмельницкая – 329 (533);
Черкасская – 144 (142);
Черновицкая – 396 (477);
Черниговская – 94 (194).

Нет данных с временно оккупированных Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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