В Украине привили более 51 000 человек с начала кампании по вакцинации от коронавируса

За прошедшие сутки, 13 марта, в Украине против COVID-19 привили 3596 человек. Всего с начали кампании по вакцинации привили 51 137 человек. Все они получили первую дозу вакцины. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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За 13 марта было сделано на 5708 прививок меньше, чем сутками ранее, говорится в сообщении. Вакцинацию совершали 90 мобильных бригад.

Больше всего прививок за сутки сделали в Луганской области – 370, а за весь период кампании – в Донецкой области – 4784.

В Украине вакцинация началась 24 февраля.

13 марта главсанврач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация против коронавируса в Украине "начнет набирать темпы". Он заявляет, что о темпах стоит говорить "хотя бы через два месяца после ее начала".

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Владислав Сердюк

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