В Украине привили более 51 000 человек с начала кампании по вакцинации от коронавируса
14.03.2021, 09:32
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба КГГА)
За прошедшие сутки, 13 марта, в Украине против COVID-19 привили 3596 человек. Всего с начали кампании по вакцинации привили 51 137 человек. Все они получили первую дозу вакцины. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
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За 13 марта было сделано на 5708 прививок меньше, чем сутками ранее, говорится в сообщении. Вакцинацию совершали 90 мобильных бригад.
Больше всего прививок за сутки сделали в Луганской области – 370, а за весь период кампании – в Донецкой области – 4784.
- В Украине вакцинация началась 24 февраля.
- 13 марта главсанврач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация против коронавируса в Украине "начнет набирать темпы". Он заявляет, что о темпах стоит говорить "хотя бы через два месяца после ее начала".
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