Коронавирус. В горбольницах Винницы заняты все койки реанимаций, медики падают с ног – мэр

В городских больницах Винницы заняты все реанимационные койки для больных коронавирусом, медики падают с ног из-за возросшей нагрузки. Об этом заявил на брифинге мэр города Сергей Моргунов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сообщил, что в январе было 509 коек стационара для больных COVID-19, сейчас 805 – но этого уже становится недостаточно.

"По состоянию на 12 марта в городских больницах занято 709 мест. Подключены к кислороду 604 пациента, а 67 пациентов на СРАР (искусственной вентиляции легких, – ред.) в тяжелом состоянии. Сегодня заняты все реанимационные койки", – сказал Моргунов.

Читайте также: COVID-19. Самая высокая заболеваемость ожидается в Киеве и девяти областях – прогноз НАН

По его словам, Винницкая область уже две недели находится на грани попадания в красную зону карантина, а нагрузка на систему здравоохранения возросла в три раза. Медики говорят о возрастании агрессивности вируса, увеличилось число госпитализаций в тяжелом состоянии и летальность, отметил мэр.

"Наши врачи и медицинский персонал уже падают с ног. Третья волна COVID-19 у нас началась в середине февраля и продолжается практически месяц. Причем никаких, даже сдержанных прогнозов по ослаблению сейчас нет", – подытожил Моргунов.

За прошедшие сутки в Винницкой области выявили 940 заболевших коронавирусом. Это второй показатель по Украине.

Сегодня в Украине обновили список карантинных зон, Винницкая осталась в оранжевой.

Читайте также: Ситуация с COVID-19 критическая, все возможности города исчерпаны – мэр Ивано-Франковска

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.