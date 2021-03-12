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Коронавирус. В горбольницах Винницы заняты все койки реанимаций, медики падают с ног – мэр

12.03.2021, 15:11
Коронавирус. В горбольницах Винницы заняты все койки реанимаций, медики падают с ног – мэр - Фото
Сергей Моргунов (скриншот видео горсовета Винницы)

В городских больницах Винницы заняты все реанимационные койки для больных коронавирусом, медики падают с ног из-за возросшей нагрузки. Об этом заявил на брифинге мэр города Сергей Моргунов.

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Он сообщил, что в январе было 509 коек стационара для больных COVID-19, сейчас 805 – но этого уже становится недостаточно.

"По состоянию на 12 марта в городских больницах занято 709 мест. Подключены к кислороду 604 пациента, а 67 пациентов на СРАР (искусственной вентиляции легких, – ред.)  в тяжелом состоянии. Сегодня заняты все реанимационные койки", – сказал Моргунов.

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По его словам, Винницкая область уже две недели находится на грани попадания в красную зону карантина, а нагрузка на систему здравоохранения возросла в три раза. Медики говорят о возрастании агрессивности вируса, увеличилось число госпитализаций в тяжелом состоянии и летальность, отметил мэр.

"Наши врачи и медицинский персонал уже падают с ног. Третья волна COVID-19 у нас началась в середине февраля и продолжается практически месяц. Причем никаких, даже сдержанных прогнозов по ослаблению сейчас нет", – подытожил Моргунов.

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Марк Сировой
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реанимация винница Сергей Моргунов коронавирус COVID-19
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