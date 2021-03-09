Ситуация с COVID-19 критическая, все возможности города исчерпаны – мэр Ивано-Франковска
09.03.2021, 11:44
Ивано-Франковск (фото - LIGA.net)
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что ситуация с заболеваемостью на COVID-19 в городе критическая, а местные власти исчерпали все возможности для открытия новых койко-мест в больницах. Об этом он написал на странице в Facebook.
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"Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за ВСЕ ВРЕМЯ пандемии. Наполненность медицинских учреждений – сверхнормы", – сообщил Марцинкив.
Также он призвал областную администрация обустроить новые больничные места для жителей Ивано-Франковска.
- 4 марта сообщалось, что в Украине выявили более заразный британский штамм коронавируса у двух пациентов из Ивано-Франковска. В этот же день премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна эпидеии коронавируса. Минздрав прогнозирует рост заболеваемости до конца апреля.
- В Украине действует адаптивный карантин. В красной зоне официально находятся три области. По словам Степанова, еще семь областей могут оказаться в красной зоне в скором времени.
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