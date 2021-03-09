Ситуация с COVID-19 критическая, все возможности города исчерпаны – мэр Ивано-Франковска

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что ситуация с заболеваемостью на COVID-19 в городе критическая, а местные власти исчерпали все возможности для открытия новых койко-мест в больницах. Об этом он написал на странице в Facebook.

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"Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за ВСЕ ВРЕМЯ пандемии. Наполненность медицинских учреждений – сверхнормы", – сообщил Марцинкив.

Также он призвал областную администрация обустроить новые больничные места для жителей Ивано-Франковска.

Станислав Стороженко

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