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Ситуация с COVID-19 критическая, все возможности города исчерпаны – мэр Ивано-Франковска

09.03.2021, 11:44
Ситуация с COVID-19 критическая, все возможности города исчерпаны – мэр Ивано-Франковска - Фото
Ивано-Франковск (фото - LIGA.net)

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что ситуация с заболеваемостью на COVID-19 в городе критическая, а местные власти исчерпали все возможности для открытия новых койко-мест в больницах. Об этом он написал на странице в Facebook

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"Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за ВСЕ ВРЕМЯ пандемии. Наполненность медицинских учреждений – сверхнормы", – сообщил Марцинкив.

Также он призвал областную администрация обустроить новые больничные места для жителей Ивано-Франковска.

Станислав Стороженко
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ивано-франковск эпидемия коронавирус COVID-19
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